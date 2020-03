Nessetal: Bushaltestelle, Straßenbau und neue Kindergarten-Fassade

Die Investitionen in der Landgemeinde Nessetal halten sich dieses Jahr in Grenzen. „Wir haben einige Sitzungen im Gemeinderat gebraucht, ehe der Haushalt für 2020 beschlussreif war“, sagt Eva-Marie Schuchardt (Freie Wähler), die Bürgermeisterin.

Erst seit Anfang 2019 gibt es die neue Gemeinde, die aus den Orten Ballstädt, Brüheim, Bufleben mit Hausen und Pfullendorf, Goldbach, Friedrichswerth, Haina, Hochheim, Remstädt, Wangenheim, Warza und Westhausen der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Mittleres Nessetal gebildet worden ist. Nur Sonneborn blieb eigenständig. „Zu Beginn waren viele Vorhaben aus den Ortsteilen schon angeleiert worden, die wir erst einmal zu Ende bringen mussten“, erklärt die Bürgermeisterin.

Ein solches Projekt ist der Kindergarten in Haina. Vergangenes Jahr wurde die Dachsanierung an dem Gebäude abgeschlossen – nun soll noch die Fassade erneuert werden. „Dazu laufen gerade Gespräche mit dem Planer, und wir haben auch eine Zusage, dass wir Städtebaufördermittel bekommen“, sagt Eva-Marie Schuchardt.

Etwa ab April läuft Straßenbauin Bufleben

Im Ortsteil Goldbach lässt die Gemeinde Nessetal gerade eine neue Bushaltestelle errichten – direkt vor der Grundschule, für die zeitgleich ein Erweiterungsbau entsteht. Für die neue, barrierefreie Haltestelle sind 130.000 Euro veranschlagt, und die Landgemeinde könne auch dafür mit Fördermitteln rechnen, so Schuchardt.

Straßenbau ist in Bufleben in der Karl-Marx-Straße geplant. „Da geht es um ein gemeinsames Vorhaben mit dem Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden sowie der Firma Thüringer Energienetze. Der Auftrag ist erteilt“, sagt Eva-Marie Schuchardt. Im April oder Mai sollen die Bauarbeiten beginnen und vier Monate dauern. Die Gemeinde plant für Straßenbau, Gehwege und Beleuchtung 350.000 Euro ein. „Wir konnten und wollten da jetzt keinen Rückzieher machen, da diese Investition mit anderen beteiligten Partner abgestimmt war“, so die Bürgermeisterin.

Weil der Unterbau des Gebäudes schadhaft ist, soll der Ortsteil Wangenheim der Landgemeinde Nessetal einen neuen Kindergarten bekommen. Noch ist nicht entschieden, ob auf dem jetzigen Grundstück oder auf einem anderen Areal gebaut wird. Foto: Claudia Klinger

Nicht mehr für den Haushalt 2020, aber in den Folgejahren werde ein Großprojekt relevant. Eva-Marie Schuchardt: „In Wangenheim brauchen wir einen neuen Kindergarten, weil der Unterbau des derzeitigen Gebäudes schadhaft ist.“ Würde an gleicher Stelle gebaut, wäre ein Ausweichquartier notwendig. „Lieber wäre uns ein neues, auch größeres Grundstück. Da sind wir gerade auf der Suche.“ Eine Kostenschätzung für den Neubau mit 52 Plätzen gehe derzeit von zwei Millionen Euro aus. „Momentan haben wir 46 Plätze in Wangenheim, davon auch einige Krippenplätze“, macht die Nessetal-Bürgermeisterin aufmerksam.

Die Kitas in Ballstädt, Bufleben, Goldbach, Friedrichswerth, Haina, Remstädt, Warza und Westhausen seien ebenfalls voll belegt. Sie befinden sich durchweg in kommunaler Trägerschaft. Nur den in Wangenheim betreibt die Diakonie. Das soll auch so bleiben. Schuchardt: „Auf jeden Fall wird uns bei den Neubauplänen für den Wangenheimer Kindergarten das Investitionsförderprogramm des Landes Thüringen helfen, das gerade verabschiedet wurde. Unsere Gemeinde bekommt daraus bis 2024 immerhin 1,2 Millionen Euro.“