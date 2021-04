Neu in Harztor: Einheitlicher Eintrittspreis für alle drei Freibäder

Harztor. Gemeinde führt in der kommenden Badesaison erstmals das Harztor-Ticket in Niedersachswerfen und Neustadt ein. 2022 folgt auch Ilfeld.

Hinter den Kulissen haben die Kommunalpolitiker schon seit Längerem an der neuen Gebührensatzung für die drei Freibäder der Gemeinde Harztor gefeilt. Jetzt liegt das Ergebnis vor. Der Gemeinderat stimmt ihm zu. Nur ein Mitglied ist dagegen.

Das Besondere ist: Wenn die neue Badesaison startet, gibt es erstmals einheitliche Eintrittspreise. Die Harztor-Tickets gelten für alle drei Bäder. Für das Tagesticket zahlen die 4- bis 16-jährigen Kinder 2 Euro sowie Erwachsene 4 Euro. Für das Guten-Morgen- und auch das Guten-Abend-Ticket zahlen Kinder 1 Euro sowie Erwachsene 2 Euro.

Auch in Zukunft sind 10er-Karten im Angebot der Freibäder. Die kosten für Kinder 15 Euro. Erwachsene müssen 35 Euro zahlen. Wer seinen Kindern eine Saisonkarte gönnt, muss 40 Euro investieren. Erwachsene zahlen 80 Euro. Kinder unter vier Jahren haben freien Eintritt.

Weil im Ilfelder Waldbad dieses Jahr das Becken saniert wird und deshalb die Saison ausfallen muss, können die Harztor-Tickets in diesem Sommer vorerst nur in den Bädern in Niedersachswerfen und Neustadt genutzt werden. Ab 2022 sollen die Karten dann in allen drei Freibädern der Gemeinde gelten, verspricht Bürgermeister Stephan Klante (CDU).