Worbis. In der Braustraße in Worbis wurden einige Bäume gefällt, weil sonst verschiedene Arbeiten im Zuge der Straßensanierung nicht möglich wären, erklärt das städtische Bauamt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Bäume sollen gepflanzt werden

Die Braustraße ist eine der letzten Straßen in der Worbiser Innenstadt, die noch saniert werden müssen. Die ersten Arbeiten sind derzeit sichtbar. So wurden im Zuge des grundhaften Straßenausbaus insgesamt neun Bäume entfernt. Genau das verstehen die Anwohner und Arbeitnehmer in dieser Straße nicht.

Das städtische Bauamt erklärt dazu auf Nachfrage unserer Zeitung: „In der Ursprungsplanung waren die Bäume berücksichtigt, trotzdem konnten die Bäume aus technischen und baulichen Gründen wie zum Beispiel der Neuverlegung der Ver- und Entsorgungstrassen nicht erhalten werden.“ Eine Umsetzung, wie sie anderenorts schon geschehen ist, sei bei dem vorhandenen Bestand nicht vertretbar gewesen. Im Zuge der Baumaßnahme sollen nun neue Bäume in der Braustraße gepflanzt werden. Diese Neuanpflanzungen werden laut Bauamt an optimierter Stelle bis spätestens im Frühjahr 2021 erfolgen.