Neue Bioabfall-Annahmestelle in Schlöben eröffnet

Das Klinkenputzen, die aufreibenden Verhandlungen gehören für Ingo Kunze endlich der Vergangenheit an. Nach mehreren Monaten hat der Werkleiter des Dienstleistungsbetriebes Saale-Holzland mit der Eröffnung der Bioabfall-Annahmestelle in Schlöben das vorgegebene Ziel erreicht, flächendeckend im Landkreis Sammelstellen zu installieren. Neben dem Standort Schlöben können Bürger, die eine Grünschnittkarte erworben haben, das ganze Jahr über Bioabfälle wie Grün- und Astschnitt oder auch Küchenabfälle in Kahla, Eisenberg, Hermsdorf und Frauenprießnitz abgeben.

Für Matthias Klippel, Vorstandschef des Agrarunternehmens „Wöllmisse“ Schlöben gab es mehrere Gründe, eine Partnerschaft mit dem Dienstleistungsbetrieb einzugehen. So erhofft sich Klippel mit der neuen Annahmestelle, die sich auf dem Gelände des Getreidelagers in Schlöben An der Steinernen Brücke 1 befindet, weniger illegal entsorgten Biomüll in der Landschaft. „Der Biomüll ist auch für uns als landwirtschaftliches Unternehmen ein Problem. An manchen Stellen wird Gras- oder Astschnitt einfach auf das Feld gekippt.“ Zudem staple sich an abgelegenen Feldwegen der Biomüll regelrecht. „Das ist kein schöner Anblick.“

Volker Beyer überwacht die Entsorgung der Abfälle

Zum anderen könnte das Agrarunternehmen, das auch ein mit Holzhackschnitzeln betriebenes Heizwerk in Schlöben betreibt, partiell von der Bioabfall-Sammelstelle profitieren, beispielsweise, wenn Stämme von Obstbäumen abgegeben werden. „Die würden wir aussortieren und zu Hackschnitzeln verarbeiten. Für den Landkreis würde sich dadurch die zu entsorgende Menge Bioabfall leicht reduzieren.“

Erster Mann am Platz auf der Schlöbener Annahmestelle ist Volker Beyer, der die Entsorgung der Abfälle überwacht. „Es gab viele Anfragen, die ersten Abfälle wurden auch schon angeliefert“, zeigt Beyer auf Astschnitt und größere Mengen verwelkter Gartenblumen in einem der vom Entsorgungsunternehmen Veolia bereitgestellten Container, die ein Fassungsvermögen von elf Kubikmetern haben. Beyer ist unter anderem dafür verantwortlich, dass nur Bioabfälle in den Containern landen und unerwünschte Beimengungen wie Plaste oder Keramik draußen bleiben.

Wohin mit der Einstreu aus Kaninchenställen?

Allerdings stellen sich dem neuen Platzwart auch Fragen. So weiß er derzeit nicht, ob er die Einstreu aus Kaninchenställen oder von Meerschweinchen entgegen nehmen darf. „Das müsste noch geklärt werden.“

Geklärt ist inzwischen aber, was mit Küchenabfällen passiert, sollte diese jemand überraschend loswerden wollen. „Wir bekommen morgen eine braune Tonne für diese Abfälle“, erklärt Klippel.

Beyer und Klippel gehen davon aus, dass sich das Angebot, Bioabfälle in Schlöben abgeben zu können, rasch herumsprechen wird. „Wir werden am Eingang des Getreidelagers noch ein großes Hinweisschild anbringen“, sagt Klippel, der glaubt, dass in den nächsten Tagen von Haus- und Grundstückseigentümern jede Menge Laub in Schlöben angeliefert wird.

Öffnungszeiten der Sammelstelle: Sonntag und Montag geschlossenMärz bis SeptemberDienstag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr sowie Samstag von 8 bis 12 UhrOktober bis FebruarDienstag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr sowie Samstag von 8 bis 12 Uhr

Meine Meinung: Wichtiges Signal