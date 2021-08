Ein Blick auf den Neubau des Maximator-Werkes am Darrweg in Nordhausen.

Neue Gebäude für Maximator in Nordhausen

Nordhausen. Ende September dieses Jahres soll die Serienfertigung für Wasserstofftankstellen beginnen.

Die Habacker Holding hat die Produktionsstätte für Wasserstofftankstellen an Maximator Hydrogen übergeben, berichtet Unternehmenssprecherin Miriam Germar. Die am Darrweg in Nordhausen gelegene Immobilie sei deutschlandweit die größte Produktionsstätte für Wasserstofftankanlagen. Ende September dieses Jahres solle die Serienfertigung beginnen.

Die Habacker Holding sei mit der kompletten Projektentwicklung betraut gewesen. Nachhaltigkeit werde am Standort großgeschrieben. „Hier in Nordhausen werden künftig nicht nur Technologie und Anlagen produziert, die dem Klimaschutz dienen“, erklärt Stephanie Habacker-Arndt, geschäftsführende Gesellschafterin der Habacker Holding. „Auch die Produktionsstätte selbst wurde mit vielen Öko-Features ausgestattet, unter anderem mit einer klimaschonenden Photovoltaikanlage auf dem Dach.“

Nach der Projektentwicklung der Produktionsstätte betreue die Habacker Holding zudem jetzt auch den Bau des Bürogebäudes direkt nebenan. Dreigeschossig sollen hier bis Ende des nächsten Jahres etwa 3000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche entstehen.

Die Maximator GmbH gilt als Technologieführer im Bereich der Hochdrucktechnik. Das Nordhäuser Unternehmen beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.