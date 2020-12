Neue Küche für die Schule in Ellrich

Der Landkreis Nordhausen hat die Schulküche und Essenausgabe der Oberschule in Ellrich komplett umgestaltet und dafür das Landesmodellprogramm zur Verbesserung der Schulverpflegungsqualität genutzt. Landrat Matthias Jendricke (SPD), sein Stellvertreter Stefan Nüßle (CDU) und Schulverwaltungsleiter Hans-Georg Müller (SPD) haben gemeinsam mit Schulleiterin Carola Böck das Geschaffene eingeweiht.

„Die Küche ist die Seele eines Hauses“, sagt Carola Böck. Sie hofft, dass in der neuen Mensa mit einem verbesserten Verpflegungsangebot noch mehr Schüler mitessen als bislang. Erste Erfolge seien schon sichtbar. Es habe bereits einige Neuanmeldungen gegeben.

„Mir gefällt das Ergebnis des Umbaus sehr gut. Nachdem wir bereits die Räume modernisiert haben, in denen die Schüler essen, können sie nun am neuen Buffet selbst entscheiden, was und wie viel sie essen möchten“, freute sich der Landrat. „Das gibt auch dem Mittagessen in der Schule einen anderen Charakter. Und ich bin sicher, dass sich das nachhaltig positiv auf die Nachfrage auswirken wird.“

In den vergangenen Monaten wurde der Küchenbereich der Oberschule komplett saniert – vom Fußboden bis zur Decke. Die Kreisverwaltung hat neue Küchentechnik angeschafft, mit der ein Großteil des Essens frisch in der Schule zubereitet werden kann, den Speiseraum renoviert und eine moderne LED-Beleuchtung installiert. Die Schüler können sich selbst ihr Essen am Buffet zusammenstellen, was aber leider aufgrund der Corona-Hygieneauflagen noch nicht möglich gewesen ist.

Zudem können sich die Schüler an einem neuen Trinkwasserspender bedienen. Die Planungsarbeiten für die umfangreiche Umgestaltung begannen gemeinsam mit dem Architekturbüro Arko-Bauplanung im Februar, der Umbau startete in den Sommerferien und konnte planmäßig im November abgeschlossen werden.

Das Projekt hat 120.000 Euro gekostet. Der Freistaat hat es mit 62.000 Euro unterstützt. Hinzu kommt die laufende Förderung des Mittagessens: Das Land bezuschusst bis 2024 jede Mahlzeit mit 1,30 Euro.