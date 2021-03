Neue ÖPNV-Ticketarten für Nordhausen in Sicht

In der Rolandstadt gibt es in einigen Monaten einen neuen Fahrscheintarif. Probeweise wird ein Einzelfahrschein angeboten, mit dem für eine bestimmte Zeit beliebig oft in einer Tarifzone Bus und Straßenbahn genutzt werden dürfen. Die Initiative ging von der CDU-Fraktion aus, die hofft, damit den ÖPNV attraktiver zu machen. Sie hatte als Beispiel ein zwei Euro teures Ticket für zwei Stunden vorgeschlagen.