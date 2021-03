Neue Schilder für Touristen im Südharz

Marco Wohlenberg schaut sich die neuen Tafeln an.

Nordhausen. Der Tourismusverband wirbt mit frisch gestalteten Tafeln auf Parkplätzen der A 38 für Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten in den Landkreisen Nordhausen und Kyffhäuser.

Kyffhäuser-Denkmal, Harzer Schmalspurbahnen, Nordhäuser Traditionsbrennerei und weitere Sehenswürdigkeiten begrüßen ab jetzt Autofahrer auf vier Parkplätzen an der A 38. Der Südharzer Tourismusverband hat die touristischen Hinweisschilder zur Region an der Autobahn neu gestalten lassen und stellt nun Höhepunkte von Südharz und Kyffhäuserkreis an den Parkplätzen Helmetal sowie der Goldenen Aue vor.