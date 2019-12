Neue Weimarer Gruppe kämpft weltweit für Menschenrechte

Sechs frühere sowie die beiden aktuellen Preisträgerinnen und Preisträger des Weimarer Menschenrechtspreises haben eine Weimarer Gruppe der Menschenrechts-Verteidiger gegründet. Sie wollen ein weltweites Netz entwickeln, über das Menschenrechtsverletzungen erkannt, benannt und bekämpft werden. Ziel sei, sich nach dem Motto „Einer für alle, alle für einen“ zu unterstützen.

Die Idee ging vom irischen Pater Shay Cullen aus, der als Sekretär fungiert. Zur Gruppe gehören ferner Ihsan Fagiri (Sudan), Leila Fakhouri (Westsahara), Schwester Lorena Jenal (Schweiz), Stella Matutina (Philippinen), Biram Dah Abeid (Mauretanien) und Heike Kammer (Deutschland).

Shay Cullen erhielt den Preis 2000 für seinen Einsatz gegen Sexterrorismus auf den Philippinen – in Abwesenheit. Er fürchtete nach Drohungen beim Verlassen der Philippinen um sein Leben, berichtete der Pater in Weimar. Unermüdlich setzt sich der 76-jährige mit seiner Preda Foundation für Kinder und Frauen ein, die in dem schmutzigen Geschäft missbraucht und getötet werden. In Weimar berichtete er auch, wie ihm vor zehn Jahren der Prozess gemacht wurde, weil er über Briefe aus Eine-Welt-Läden die Ermordung von Straßenkindern angeprangert hatte. Eine große Gruppe von ihnen nahm ihn zum Prozessauftakt am Flughafen schützend in Empfang, aus Furcht vor denen, die mit dem – staatlich sanktionierten – Sexterrorismus Millionen verdienen.

Um Freiern aus Deutschland das Handwerk zu legen, setzt sich Shay Cullen für ein Modell ein: Deutschland möge in der Botschaft in Manila Bundespolizei installieren, der unter anderem Preda Hinweise zu deutschen Straftätern zuarbeitet, um sie hier anzuklagen. Das habe sich mit Australien und den USA bewährt, deren Polizisten deutlich härter als einheimische gegen Sexstraftäter vorgehen würden.

Shay Cullen sagte, dass die Zahl der Haftstrafen auf den Philippinen zugenommen hat: 2018 hätten 18 und in diesem Jahr 20 Männer mit Hilfe von Preda wegen Kindesmissbrauchs das Urteil lebenslang, also 30 Jahre Haft, erhalten. Derzeit betreut Preda 70 Kinder.

Die neue Gruppe besuchte zum Abschluss ihrer Konferenz die Gedenkstätte Buchenwald. Shay Cullen will darüber für eine Zeitung auf den Philippinen berichten.