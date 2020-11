Neuer Kalender mit Motiven aus Heringen

Heringen. Der Verkaufserlös kommt der Kirchensanierung zugute. Die Löcher in der Außenfassade des Gotteshauses werden immer größer.

Auch im nächsten Jahr gibt es wieder einen Heringer Kalender, berichtet Chris Schröder, Vorsitzender des Vereins „Kulturkreis Heringen“. Herausgeber dieses Kalenders ist die Heringer Kirchengemeinde. Viele Bilder von Jahreshöhepunkten und Stadtmotiven sind im Kalender zu finden. Es sei „ein praktischer Kalender für Zuhause und auch als Geschenk zur Weihnachtszeit“, meint Chris Schröder.

Der Kalender kostet sieben Euro. Der Erlös kommt der Kirchensanierung zugute. Im Jahre 1743 wurde die Kirche in Heringen nach dem Stadtbrand neu aufgebaut und eingeweiht. „Die Löcher in der Außenfassade sind inzwischen mehr als 20 Zentimeter tief“, erklärt Chris Schröder. „Die Kirche braucht daher dringend eine Sanierung, um in neuem Glanz zu erscheinen.“

Erhältlich ist der Kalender im Ottokar am Kirchplatz 12 in Heringen. Er kann aber auch in der Kirchengemeinde bestellt werden unter Telefon: 036333 / 705 50.