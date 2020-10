Neuer Polizeichef in Nordhausen will präsent und ansprechbar sein

Ein Nordthüringer durch und durch ist neuer Polizeichef in Nordhausen: Seit 1. Oktober hat Polizeioberrat Thomas Gubert den Posten von Ronny Groos als Leiter des Inspektionsdienstes angetreten. Sein Vorgänger war vorigen Monat nach Sachsen-Anhalt gewechselt. Für Gubert indes ist Nordhausen kein Neuland, wie er am Dienstag in einem Pressegespräch verriet. Nach einer Station im Eichsfeld hatte der 53-Jährige schon einmal hier den Dienstort. Überhaupt sei er mit Ausnahme einer fünfjährigen Tätigkeit beim Inspektionsdienst in Eisenach dem Norden des Freistaats immer treu geblieben.

Geboren in Bad Langensalza, lebt der vierfache Familienvater in Heiligenstadt, leitete zuletzt aber sechs Jahre die Polizeiinspektion Mühlhausen. „Nach einer so langen und prägenden Zeit geht man immer mit einem lachenden und weinenden Augen“, erklärt Gubert, dem die Tücken einer größeren Stadt wie Nordhausen bewusst sind. Doch gerade auf die sei er gespannt, sagt er über die herausfordernde Arbeit in einem Kreis an der Grenze zu zwei anderen Bundesländern und mit einer KZ-Gedenkstätte sowie regelmäßigen Bombenevakuierungen. Das fordere die Polizei in logistischer Hinsicht und in puncto der Zusammenarbeit, so Gubert, der als bekennender Fußballfan auch um die Bedeutung der Wacker-Spiele für die Polizeiarbeit weiß.

Sein erster Eindruck von Nordhausen ist übrigens ein beruhigender: „Die Stadt ist sicher“, sagt er, fügt jedoch hinzu: „Aber nicht so sicher, dass sich die Polizei zurücklehnen kann.“ Zwar unterscheide sich das hiesige Kriminalitätsgeschehen nur unwesentlich von dem in Mühlhausen. Allerdings bedeute die Nähe zur A 38 beispielsweise eine erhöhte Frequenz reisender Tätergruppen. Junge Kollegen der rund 140 Planstelle zählenden Inspektion sollen zudem wachsame Augen auf das Betäubungsmittelgeschehen haben. Ein Trend, der hier zu beobachten sei, sind laut Gubert Betrugsmaschen im Internet. „Da sind wir gefordert, dass wir technisch Schritt halten“, nennt er eines seiner Ziele.

Ein weiteres sei es, Präsenz zu zeigen und für die Südharzer ansprechbar zu sein. So die Personaldecke und die aktuelle Lage es zulassen, könne dies durch Fußstreifen forciert werden. „Davon bin ich ein großer Freund.“ An neuralgischen Punkten Nordhausens wie Uferstraße oder Petersberg werde er auf die „bewährte Strategie“ seines Vorgängers zurückgreifen, kündigt er hier regelmäßige Kontrollen und stärkere Bestreifung an.

Die aktuelle politische Debatte über Polizeiarbeit hat Gubert dabei im Blick. Immerhin war in Deutschland zuletzt immer wieder über Polizeigewalt, Racial Profiling sowie Rassismus und Rechtsextremismus innerhalb des Exekutivorgans diskutiert worden. Dass es sich bei solchen Vorfällen um ein „tief sitzendes, strukturelles Problemen“ handelt, glaubt Gubert aber nicht. Die Polizei, sagt er, sei ein Querschnitt der Gesellschaft, habe also sicher auch Beamte, die politisch im linken oder rechten Rand zu verorten sind. „Doch wir haben ein offenes Ohr und ein offenes Auge“, verspricht Gubert. „Schwarze Schafe“ würden so schnell erkannt und aussortiert. „Wenn die Bürger sich nicht auf unser demokratisches Verständnis verlassen können, haben wir verloren“, nennt er seinen Anspruch.