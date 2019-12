Am Sonntag tritt der neue Regionalfahrplan in Kraft. Bei EW Bus gibt es einige Veränderungen.

Neuer Regionalfahrplan tritt in Kraft

Am Sonntag, 15. Dezember, tritt ein neuer Regionalfahrplan in Kraft. Es kommt zu folgenden Änderungen im Fahrplan der EW Bus: Linie 1: Die Fahrten Nummer 07 und 09 verkehren ab Duderstadt drei Minuten eher und die Fahrten Nummer 11 und 13 fünf Minuten früher. Auch die Fahrt 04 beginnt ab Dingelstädt fünf Minuten früher.

Linie 20: Fahrt Nummer 03 verkehrt drei Minuten früher ab Brehme (Wendeschleife).

Linie 24: Die Fahrt 05 verkehrt ab Stöckey zwei Minuten früher. Die Busse fahren mit dem Fahrplanwechsel ab Großbodungen (Schule) erst zum Bahnhof und dann weiter nach Wallrode. Die Fahrt Nr. 02 fährt ab Stöckey fünf Minuten früher.

Linie 27: Alle Fahrten verkehren regulär und nicht wie bisher als Rufbus.

Linie 38: Die Rufbus-Fahrt Nummer 801 beginnt ab Neuendorf drei Minuten früher. Gleiches gilt für die Fahrten Nr. 02 und Nr. 804 ab Hundeshagen.

Neu Linie 8A: Ab 19. Dezember verkehrt immer donnerstags ein Rufbus um 8 Uhr von Geismar über Ershausen nach Eschwege, die Rückfahrt beginnt ab Eschwege (Schlossplatz) um 12.40 Uhr. Alle Fahrgäste, die diesen Bus nutzen möchten, müssen ihren Fahrtwunsch mindestens eine Stunde vorher unter der Telefonnummer 03605/515253 anmelden, so EW Bus.

Für die Linien 22, 23, 26, 28, 30, 31 und 32 ist außerdem zu beachten: Es gelten weiterhin Umleitungsfahrpläne, diese seien nicht im Fahrplanbuch abgebildet. Sie würden jedoch an den Haltestellen ausgehängt und seien in der Online-Fahrplanauskunft auf www.eichsfeldwerke.de verfügbar.

Die EW Bus bittet alle Fahrgäste, sich vor Fahrtritt über die genauen Abfahrtszeiten zu informieren. Fragen beantworten die Mitarbeiter unter 03605/515253.

Ab sofort ist die gedruckte Fassung kostenfrei direkt in den Bussen, an den Busbahnhöfen Heiligenstadt, Leinefelde und Worbis, auf den Betriebshöfen der EW Bus in Leinefelde und Heiligenstadt, in den Bürgerbüros und Touristinfos der Städte, bei den Verwaltungsgemeinschaften und für Schüler in den Schulen erhältlich. Digital sind die Verbindungen verfügbar unter: www.eichsfeldwerke.de/bus r