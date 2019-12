Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Rekord beim Gaudikegeln

„War das wieder eine stimmungsvolle Jahresabschlussveranstaltung des Sömmerdaer KSV!“ Werner Petzka, Öffentlichkeitsarbeiter und Chronist des Vereins, zeigte sich am Wochenende begeistert. Toll war das traditionelle Gaudikegeln am Freitag bis in den Abend verlaufen. „Teilweise schien es, als ob der Kegelbahnvorraum auch dank sehr vieler Gäste wegen Überfüllung zu bersten schien und geschlossen werden müsste“, berichtet Werner Petzka.

Zudem schätzt er ein: Bei den diesmal zumindest an der Spitze gebotenen Leistungen gab es ein noch nicht dagewesenes Niveau, denn die bislang standfesten 500 Kegel wurden gleich zweimal übertroffen. Schon im ersten Durchgang schraubten die großartig auftrumpfenden Sven Junker und Maik Pokrifke den neuen Rekord auf überragende 527 Kegel.

Großes Dankeschön geht an alle fleißigen Helfer

Anschließend überbot auch das Seniorenduo Frank Gießler und Werner Petzka mit soliden 505 Kegeln die alte Rekordmarke und sicherte Platz 2. Nicht weit dahinter (495) landete das „gemischte Doppel“ mit Michaela Meiland sowie Bernd „Wuddel“ Weidlich keineswegs unerwartet als ein weiteres Favoritenpaar auf dem „Bronzerang“.

Auf den weiteren mit Preisen gewürdigten Plätzen ging es deutlich enger zu, und das siebtbeste Paar schrammte bloß um einen einzigen Kegel am Preis vorbei.

Werner Petzka ist es noch wichtig, Folgendes zu sagen: „Den seit vielen Jahren bewährten fleißigen Helfern in der Küche, am Rost und Ausschank sowie den ‘Bäckerinnen’ gilt wieder ein herzliches Dankeschön von den sehr zufriedenen Teilnehmern und Gästen dieser erneut überaus gelungenen Jahresabschlussfeier.“

Hier die komplette Ergebnisübersicht:

1. Sven Junker/Maik Pokrifke 527; 2. Frank Gießler/Werner Petzka 505; 3. Michaela Meiland/Bernd Weidlich 495; 4. Carsten Köhler/Rainer Töpleb 477; 5. Waltraud Zeunert/Steffen Stieber 475; 6. Dagmar Ponndorf/Sabine Magdlung 450; 7. Hubert Reetz/Daniel Nürnberger 449; 8. Iris Zeibig/Bernd Bauer 446; 9. Maik Köllner/Peter Schittek 424; 10. Heidi Lobmann/Jürgen Schanzenbach 412; 11. Christian Wehner/Hans-Dieter Zeunert 383; 12. Jens Jeschke/Reiner Dietrich 370; 13. Sandra Göhre/Manfred Enseleit 357; 14. Klaus Ludwig/Andreas Spiegler 345