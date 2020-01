Neuer Versorgungstruck für das DRK Eichsfeld

Die Mitglieder des DRK-Kreisverbandes haben derzeit noch immer alle Hände voll zu tun. Sie haben für den Stadtort Worbis nämlich im Herbst einen neuen „Gerätewagen Verpflegung“ bekommen.„Die Übergabe war in Erfurt“, erzählt Florian Blacha vom Vorstand des Eichsfelder Kreisverbandes. „Das Land Thüringen hat ihn beschafft, die Übergabe an uns übernahm das Landesverwaltungsamt.“ Jetzt wird trainiert, trainiert, trainiert, damit das Fahrzeug mit gut ausgebildeten Leuten in Dienst gestellt werden kann.

„Es ist sehr wichtig, dass jeder Handgriff sitzt, das Auto in Windeseile be- und entladen werden kann“, erklärt Blacha. Erst wenn die Helfer die Ausrüstung im Schlaf beherrschen, wird das Fahrzeug offiziell einsatzbereit gemeldet.

23 Versorgungstrucks für Thüringen

Insgesamt, so weiß Florian Blacha, werden in Thüringen insgesamt 23 solcher Versorgungstrucks in Dienst gestellt. 13 seien bereits ausgeliefert, die weiteren sollen zeitnah folgen. Er ist froh, dass das Eichsfeld bei der ersten Runde mit dabei war. So könne die Zeit gut genutzt werden.

Auf acht Rollcontainern sind die Hilfsmittel untergebracht. Sie passen wie eingegossen in den Lkw. Foto: DRK

Das Fahrzeug gehört nun nicht zusätzlich zum Fuhrpark, sondern ersetzt einen weit über 20 Jahre alten Lkw. „Damit bildet er einen wesentlichen Bestandteil im Sanitäts- und Betreuungszug im Landkreis Eichsfeld“, erklärt Florian Blacha, wie wichtig diese Ersatzbeschaffung war. 310.000 Euro hat der Freistaat in den Lkw investiert. „Die Einsatzkräfte mit entsprechender Ausbildung stellen wir.“ Darum hieße es jetzt eben „üben, üben, üben“, damit der Truck schnell für den regulären Einsatz bereit ist.

Sechs Einsätze im Jahr 2019

Im Jahr 2019 war der Sanitäts- und Betreuungszug des Landkreises zu sechs Einsätzen gerufen worden. „Darunter ein Dacheinsturz der Schweinemastanlage in Hohengandern, der Absturz eines Gleitschirms in Kella, Brandeinsätze, Personensuchen, aber auch Mitwirkung bei der Evakuierung zum Bombenfund in Nordhausen“, erzählt Blacha. Das sei ein Ereignis, das noch lange in Erinnerung bleiben werde. „Dabei wurden 15.000 Menschen evakuiert und betreut, mit Essen beziehungsweise Warmgetränken versorgt.“

Dazu kamen noch einmal drei außergewöhnlichen Großübungen wie der simulierte Waldbrand hoch über Wahlhausen, ein Einsatz im Höllbergtunnel und ein Industriebrand in Bischofferode. „Das hat weit über 800 Stunden im Ehrenamt zusammenkommen lassen“, zieht Florian Blacha Bilanz.

Fahrzeug bietet sechs Kameraden Platz

Bei all diesen Einsätzen und Übungen soll nun der neue Lkw gute Dienste leisten. Den Ausbau übernahm die Spezialfirma Ziegler. Auf dem MAN-Fahrgestell sitzt ein Motor mit einer Leistung von 290 PS. „Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 15.000 Kilo und bietet einer Besatzung von sechs Kameraden Sitzmöglichkeiten“, erklärt Blacha. „Mit einer beachtlichen Länge von 8,2 Metern nimmt er schon einigen Platz in Anspruch und wirkt wuchtig.“

Auch eine Spüle ist im Versorgungstruck enthalten. Foto: DRK

Der Aufbau ist über eine ausziehbare Treppe zugänglich, damit gelange man direkt in den Küchenbereich. „Hier können einfache Speisen und Warmgetränke schnell vor- und zubereitet werden.“ Ein Zelt würde erst zum weiteren Kochen benötigt. Gekocht wird im vorhandenen Feldkochanhänger. „800 Personen könnten mit einer Warmspeise versorgt werden. Im Mehrgängebereich bis etwa 250 Personen.“

Bestens ausgerüstet für Ausnahmesituationen

Verlastet auf acht Rollcontainern sind unter anderem zwei Steckzelte, eine Spüle, ein Kühlschrank und Thermobehälter untergebracht. Zur eigenen Energieversorgung ist sogar ein Notstromaggregat an Bord. Die Ladefläche ist durch eine Schiebetür mit dem Küchenbereich verbunden. „Die Ladefläche ist zusätzlich über eine Ladebordwand erreichbar. Zwei Unterbaukästen dienen zur Lagerung von Gasflaschen und Fettabscheider“, so Blacha. Damit sei das DRK bestens ausgerüstet, um im Ernstfall schnell Hilfe zu bringen und Menschen in Ausnahmesituationen zu versorgen.