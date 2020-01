Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Jahr wird eingekräht

Die Saison der Kleintiermärkte läuft. An jedem ersten Sonntag im Monat richtet der Rassegeflügelzuchtverein für Groß- und Kleinneuhausen seine Kleintiermärkte in der Gemeindehalle von Großneuhausen aus. Gehandelt und getauscht wird dort nicht ausschließlich Geflügel. Auch Kaninchen und andere Kleintiere können den Besitzer wechseln. Am Sonntag, 5. Januar, ist es wieder soweit – zum ersten Mal in 2020. Den Jahresauftakt gestalten die Zuchtfreunde jedoch immer besonders. Das neue Jahr wird eingekräht. Während die Kleintierbörse am Sonntag um 8 Uhr beginnt, startet das Neujahrs-Hähnewettkrähen erst gegen 9 Uhr. Ab dann gilt es, zählen die Kampfrichter penibel jeden Ruf eines jeden gefiederten Schreihalses. Es soll auch schon Hähne gegeben haben, die ausdauernd geschwiegen haben. Es siegt nicht der Hahn mit dem lautesten oder markantesten Ruf, sondern der, der am häufigsten auf sich aufmerksam macht.