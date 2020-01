Nordhausen. Die neue Reihe „Mittendrin“ ersetzt 2020 die Dienstagsgeschichten in der Stadtbibliothek in Nordhausen.

Neues Kinderprogramm in der Nordhäuser Stadtbibliothek

Das neue Jahr ist da – und damit auch ein paar Veränderungen im Kinderprogramm der Nordhäuser Stadtbibliothek. Die Dienstagsgeschichten werden im neuen Jahr durch das Programm „Mittendrin“ ersetzt. Jeden Mittwochnachmittag wartet dann eine spannende Veranstaltung auf kleine und große Kinder.

Ab Januar lädt die Stadtbibliothek an jedem 1. Mittwoch des Monats zum Kindercafé ein. Das bereits bekannte Lesecafé bekommt damit ein „kleines Geschwisterchen“, bei dem die Kinder im Vordergrund stehen. Bei Tee und Plätzchen stellen die Mitarbeiterinnen neue Bücher, Spiele und vieles mehr vor.

Zum ersten Kindercafé in der Stadtbibliothek, am 8. Januar, sind alle Kleinen und Großen herzlich eingeladen. Für Neugierige wird im Januar die Tonie-Box vorgeführt und gezeigt, was gerade Neues und Interessantes im Bücherregal eingetroffen ist.

Der 15. Januar lässt Spieler auf ihre Kosten kommen. Um 16 Uhr wird im zweiten Obergeschoss der Bibliothek die Nintendo Switch angefeuert, und fleißige Spieler können sich über das Spieleangebot informieren oder selbst durch „Luigi’s Mansion“ schleichen.

Am 22. Januar werden ab 16 Uhr schon die Kleinen zu großen Programmierern. Mit dem Lego Digi-Zug können Kinder ab zwei Jahren sich spielerisch ausprobieren und die Welt des Programmierens entdecken. Am 29. Januar schließlich geht die Reise um 16 Uhr in andere Länder. Mit einem Gast soll das Land Bulgarien mit seinen Märchen und Liedern entdeckt werden.