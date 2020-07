Neues Projekt vom Lanz-Bulldog-Club Sundhausen wächst in den Himmel

Torsten Saalfeld Und René Wehling (links) von der Sundhäuser Zimmerei Jens Tomczak brüteten am Mittwoch über Plänen für einen neuen Schuppen.

Sundhausen. Der Verein will in einem neuen Unterstand eine historische Maschine unterstellen und vorstellen.

Torsten Saalfeld und René Wehling (links) von der Sundhäuser Zimmerei Jens Tomczak werkelten am Mittwoch an einem neuen Schuppen für den Lanz-Bulldog-Club. Der soll später einmal nahe dem Scheunenhof einem sogenannten Horizontalgatter als Unterstand dienen, wie sich von Vereinschef Rolf Benkstein erfahren ließ. Das historische Gerät aus dem Jahr 1915 diente einst dazu, dicke Stämme zu sägen. Rund 10.000 Euro kostet das neue Projekt des Vereins, der dabei durch das Land gefördert wird. „Wir lassen uns auch trotz Corona nicht unterkriegen“, so Benkstein über die ambitionierte Idee bei gleichzeitig ausfallenden Veranstaltungseinnahmen.