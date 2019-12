Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neujahrskonzert als Ausflug in die Musikgeschichte

Traditionell begrüßt die Stadt Sömmerda das neue Jahr mit dem Neujahrskonzert, das zugleich den Reigen städtischer Veranstaltungen 2020 eröffnet. „Die verflixte Klassik“ heißt es beim 24. Neujahrskonzert am 5. Januar um 11 Uhr im Sömmerdaer Volkshaus, wenn der Pianist, Musikkomödiant, Improvisationskünstler und Entertainer Felix Reuter die Besucher mit auf einen unterhaltsamen Ausflug in die Musikgeschichte nimmt. Bevor Felix Reuter dazu auf der Volkshaus-Bühne die Tasten des Klaviers anschlägt, hat eine junge Sömmerdaerin ihren Auftritt. Erst zehn Jahre ist sie alt, aber am Klavier ist Maya Gellert bereits ein großes Talent. Das hat sie bereits mehrfach bei öffentlichen Auftritten bewiesen, bei denen sie die Bewunderung des Publikums erntete. Seit fünf Jahren nimmt Maya Musikunterricht im Fach Klavier in der Stadt- und Kreismusikschule.

Im Anschluss startet Felix Reuter sein Programm, bei dem er sich als Genie im Kombinieren von Komödie und klassischer Musik zeigt. Felix Reuter steht für exzellente Unterhaltung auf höchstem Niveau. Er zeigt keine fertigen Kompositionen, sondern improvisiert die Musikgeschichte von 300 Jahren und plaudert dabei auf das Angenehmste. Man erfährt die Verwandtschaft zwischen Bach und Jazz, freut sich über den Rock ’n’ Roll von Mozart und lacht über die einfallsreichen Variationen der berühmtesten Werke der Klassik. Klassik ist verstaubt? Kein bisschen. Felix Reuter belehrt nicht, er unterhält. Evergreens, die jeder mitpfeifen kann, entdeckt er plötzlich in völlig anderen Werken wieder. Karten für das Neujahrskonzert gibt es in der Tourist-Information Sömmerda, Marktstraße 1-2, sowie in allen weiteren angeschlossenen Vorverkaufsstellen des Ticketshop Thüringen (Preis: 30,00 Euro; Schüler und Studenten 25,00 Euro). Der Erlös des Neujahrskonzertes kommt zwei Vereinen der Stadt Sömmerda zugute. Diesmal sind es der Verein der Freunde und Förderer der Stadt- und Kreismusikschule Sömmerda und der Sömmerdaer Carneval Club (SCC). Einlass für das Neujahrskonzert im Volkshaus Sömmerda ist ab 10 Uhr, das Konzert beginnt um 11 Uhr.