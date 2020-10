Die Neustädter sind Helden. Sie wollen Weihnachten retten. Trotz Corona. Während ringsum im Landkreis die Veranstalter einen Weihnachtsmarkt nach dem anderen absagen, feilen die Neustädter an ihrer Idee. Sie haben eine Variante gefunden, die alle Corona-Hindernisse überspringen könnte.

Es soll eine Neustädter Weihnachtsmeile sein. Von der Herrenwiese über den Kirchplatz und durch die Burgstraße bis zum Kurpark. Bürgermeister Dirk Erfurt (Grüne) ist ebenso euphorisch wie vorsichtig. Er möchte so gern seinen Dorfbewohnern und Gästen eine attraktive Alternative zum klassischen Markt bieten. Andererseits wagt er kaum, schon jetzt öffentlich über die Pläne zu sprechen. Denn kein Mensch weiß, wie sehr die Pandemie in den kommenden Wochen hierzulande voranschreiten wird.

Doch Organisatoren sind auch Optimisten. Und deshalb gibt es einen Neustädter Plan. Gemeinsam mit Gastwirten und Gewerbetreibenden hat Dirk Erfurt das Vorhaben besprochen. Insgesamt zehn machen mit. Sie alle haben ihre Häuser entlang der Weihnachtsmeile und rücken mit ihren Angeboten heraus ins Freie. Zwischen ihnen ist dann stets genügend Platz. So könnten alle Besucher problemlos die Abstandsregeln einhalten.

Der Stollenkönig darf nicht fehlenmit seinen Leckereien

Geplant ist die Neustädter Weihnachtsmeile an zwei Wochenenden. Zum ersten und zum dritten Advent. Jeweils samstags und sonntags ab 11 Uhr. Dirk Erfurt verspricht Vielfalt – vom Kunsthandwerk bis zu kulinarischen Leckereien. Der Stollenkönig mit seinem prämierten Backwerk darf nicht fehlen. Darüber hinaus soll noch nicht so viel verraten werden. „Wir wollen unsere Gäste auch überraschen“, deutet der Bürgermeister Geheimnisvolles an.

Die gesamte Strecke soll weihnachtlich geschmückt sein. Das übernehmen die Männer vom Harztor-Bauhof. Zugleich startet der Harzklub einen Aufruf an alle Anwohner, ebenfalls ihre Häuser zu schmücken. Es soll ein Wettbewerb sein. Eine Jury will das schönste Haus küren und den Sieger noch während der Weihnachtsmeile auszeichnen.

Auch die Kirche rückt in den Mittelpunkt. Orgelkonzerte sind geplant. Vielleicht tritt die Trachtengruppe auf. Zum ersten Advent will die Gemeinde ihre Besucher im Stundentakt zwischen 14 und 17 Uhr unterhalten.

Da die Plätze im Gotteshaus begrenzt sind, soll die Musik nach draußen übertragen werden. Da es wegen Corona keine Seniorenweihnachtsfeier geben kann, ist das Orgelkonzert am ersten Adventssonntag, 15 Uhr, speziell für die Rentner des Ortes geplant.

Kulturelle Einlagen sollen auch auf der Meile die Gäste erfreuen. Dirk Erfurt könnte sich beispielsweise vor dem Steakhaus in der Burgstraße ein Trompeten-Quartett gut vorstellen. Zudem will die Südharzer Naturparkverwaltung am ersten Advent den Zugang zu ihrer Ausstellung ermöglichen.

Neustadt im Advent. Es könnte schön werden. Doch der Bürgermeister bleibt vorsichtig: „All das sind unsere Visionen. So könnten wir es machen. Aber ob es Corona zulässt, das ist die Frage.“

Deshalb war es der Gemeinde wichtig, ein Konzept zu erarbeiten, das den Neustädter Finanzhaushalt nicht belastet. So bleibt das Risiko überschaubar, falls Änderungen notwendig sind oder gar der Abbruch droht.