Neustadts Schritte werden größer

Das Ziel ist noch fern. Neustadt steht mehr als anderthalb Jahre vor seinem großen Fest. Aber die Vorbereitungen sind schon im Gange. „Die Schritte werden größer“, sagt Ortsbürgermeister Dirk Erfurt (Grüne).

Der Luftkurort ist im September 2022 erstmals Gastgeber des internationalen Neustadt-Treffens. Traditionell dauert das Fest drei Tage. Es ist das Treffen aller Orte mit dem Namen Neustadt. Das Ereignis im Südharz wird dann schon das 44. sein.

Neustadt gibt es mindestens 38 Mal. So viele Orte haben sich zur größten Städtefreundschaft Europas zusammengefunden. In neun Ländern, deshalb ist das jährliche Treffen international. In Deutschland gibt es 27 Orte mit dem Namen, in Tschechien drei, in Österreich zwei.

Im Südharz sammeln die Neustädter noch Ideen. Sie wollen ein ebenso interessantes wie abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen. Jede Zusammenkunft der Vorbereiter trägt Früchte. „Alle Vereine bringen sich ein“, freut sich Dirk Erfurt.

Der Kur- und Fremdenverkehrsverein feilt bereits am Marketing. Für ein Logo liegen erste Entwürfe vor. Die Frage nach dem Festzelt ist noch nicht beantwortet. Ohne Corona hätte das Unterhaltungsprogramm schon schärfere Konturen. Doch in der gegenwärtigen Krise verzögern sich die Gespräche mit den Künstlern. „Anderenfalls wären wir schon weiter“, sagt Dirk Erfurt.

Drei Meilen sind als Kulisse am Festwochenende geplant. Die Neustadt-Meile soll aus Pavillons bestehen, in denen sich alle vertretenen Orte präsentieren können. Auf der Vereinsmeile können sich die Besucher davon überzeugen, wie abwechslungsreich und bunt Brauchtum und Lebensfreude im Südharz sind.

Vorgesehen ist schließlich auch eine regionale Produktmeile, die möglichst viele Südharzer und Nordthüringer Anbieter anlocken soll. Dirk Erfurt fasst den Anspruch der Planer in einem Satz zusammen: „Die Vielfalt unserer Region soll sich abbilden.“

Zum Neustadt-Treffen vom 9. bis 11. September 2022 erwarten die Gastgeber mehr als 10.000 Besucher. Diese Chance, nachhaltig für den Südharz zu werben, wollen alle Beteiligten beherzt beim Schopfe packen.