Neustart für Tankstelle in Plaue

Akribisch prüft am Freitagvormittag ein TÜV-Mitarbeiter die Zapfsäulen an der Tankstelle in Plaue. Nach Stunden geht der Daumen hoch: Ab Montag kann hier wieder Kraftstoff gezapft werden. Eine Tatsache, die nicht nur die Plaueschen freut. Denn seit Dezember 2018 mussten sie auf den Tankstopp verzichten. Damals war der Vertrag des Betreibers mit dem damaligen Vertragspartner ausgelaufen. 20 Jahre lang gab es zu diesem Zeitpunkt schon die Tankstelle in Regie der J.-Knittel-Söhne-GmbH. Ohne grundlegende Sanierung sollte es nicht weitergehen, so die Firmenentscheidung. Den Standort aufgeben wollten die Fuldaer Betreiber aber nicht. Auch, wenn mittlerweile keine Bundesstraße mehr durch Plaue führt – die Tankstelle wurde oft angesteuert.

