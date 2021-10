Niedersachswerfen: Straßenbauprojekt im Plan, Laster im Visier

Ein Blick in die Geschwister-Scholl-Straße in Niedersachswerfen mit dem Bahnübergang der Harzer Schmalspurbahnen im Vordergrund.

Niedersachswerfen. Geschwister-Scholl-Straße in Niedersachswerfen soll ab Frühjahr 2022 ausgebaut werden.

Nach mehr als fünf Jahren Planung des Nordthüringer Straßenbauamtes soll im kommenden Frühjahr die komplexe Sanierung der Geschwister-Scholl-Straße in Niedersachswerfen beginnen, kündigt die Verwaltung der Gemeinde Harztor an. Die Arbeiten an der Landesstraße sollen in drei Bauabschnitten unter Vollsperrung erfolgen.

Noch in diesem Jahr sollen in einem ersten Bauabschnitt der Bahnübergang der Harzer Schmalspurbahnen saniert und im Erdreich darunter sämtliche Abschnitte der Versorgungsleitungen erneuert werden. Dazu wird der Bahnübergang in der Zeit vom 1. bis 14. November sowohl für den Bahn- als auch für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. „In diesen 14 Tagen sollen die Arbeiten komplett abgeschlossen sein“, erklärt Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU). „Die kurze Bauzeit macht es nötig, dass auch teilweise nachts gearbeitet werden muss.“ Während der Bauarbeiten verkehrt ab Sachswerfen Schienenersatzverkehr.

Parallel dazu sollen die Hauptarbeiten, also der grundhafte Ausbau der Geschwister-Scholl-Straße, ausgeschrieben werden. „Wir planen mit einer Bauzeit vom 1. März bis Jahresende 2022“, sagt Klante. Die Straße soll in zwei weiteren Bauabschnitten saniert werden: in einem ersten ab Bahnübergang in Richtung Harzungen und in einem zweiten Abschnitt ab Bahnübergang bis zur Kreuzung mit der B 4.

Bei dem Straßenausbau werden im Erdreich alle Leitungen erneuert, unter anderem die Haupttrinkwasserleitung und auch die Gasleitung. Zudem wird ein kombinierter Geh- und Radweg auf der südlichen Straßenseite angelegt, so dass es dann eine Anbindung an den bestehenden Radweg in Richtung Harzungen geben soll.

Der dritte und letzte Bauabschnitt sei bau- und verkehrstechnisch der komplizierteste, meint Klante. Im Kreuzungsbereich mit der B 4 muss der bei den früheren Bauarbeiten in der Northeimer und Vater-Jahn-Straße eingebaute und größer dimensionierte Regenwasserkanal an das Kanalnetz in der Geschwister-Scholl-Straße angeschlossen werden. Klante macht darauf aufmerksam, dass alle betroffenen Anwohner rechtzeitig über die Bauarbeiten und über Lösungen fürs Parken oder den Müll für die Bauzeit informiert werden. „Wir wollen das wie bei der großen Baustelle in der Northeimer Straße handhaben. Dort waren wir ständig im Gespräch mit den Anwohnern. Das hat gut geklappt“, so Klante.

Die Anwohner müssen sich noch etwas gedulden: „Erst wenn die Ausschreibung erfolgreich war, wir eine Baufirma binden konnten und die einen Zeitplan erarbeitet hat, gehen wir in die Bürgerinformation“, erklärt Klante.

Für die Zeit der Bauarbeiten ist für den Lastwagen-Verkehr eine weiträumige Umleitung über Berga geplant. Klante kündigt an, mit der Polizei weiterhin in Kontakt zu bleiben, damit regelmäßig Kontrollen stattfinden werden.

So soll auch verhindert werden, dass die Holzlaster während der Sperrung den Weg über Wiegersdorf und Osterode in Richtung Holzwerk in Rottleberode suchen. Die Straße ist generell für den Lkw-Verkehr gesperrt. Dieses Verbot werde aber hin und wieder missachtet, weiß der Bürgermeister.