Die Machbarkeitsstudie für den Neubau eines Parkhauses auf dem August-Bebel-Platz ist in Nordhausen bisher sehr umstritten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Bürgerinitiative startet Petition gegen Parkhaus auf Bebelplatz

Die Bürgerinitiative „August“ macht ernst und hat jetzt einen eigenen Internetauftritt. Das hat die Interessengemeinschaft, die sich gegen Pläne der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) für ein Parkhaus auf dem August-Bebel-Platz stemmt, auf Facebook mitgeteilt. Die Seite enthält neben Medieninformationen zur Debatte die Möglichkeit, eigene Ideen für eine künftige Platzgestaltung einzubringen. Vor allem aber enthält die Seite eine Petition gegen das SWG-Vorhaben, das im Spätsommer öffentlich diskutiert und danach im Stadtrat abgestimmt werden soll.

Zudem hat die Bürgerinitiative eine Online-Petition ins Leben gerufen. Binnen einer guten Woche haben 256 Menschen ihre digitale Unterschrift gegen die Bebauung des Bebelplatzes abgegeben. 167 Teilnehmer stammen laut dem Internetportal Openpetition aus Nordhausen.

Die Plattform errechnet für jeden Ort, an dem Petitionen ins Leben gerufen werden, ein sogenanntes Quorum. Dabei handelt es sich um die Kennziffer, wie viele Unterschriften aus der jeweiligen Region nötigt sind, damit Openpetition von den zuständigen Entscheidungstragenden eine Stellungnahme einfordert. Laut Portal braucht es dafür in Nordhausen 720 Stimmen. Es sei also ein knappes Viertel der nötigen Unterschriften erreicht.