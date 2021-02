Nordhäuser Firma leistet mentale Hilfe in der Coronakrise

Persönliche Weiterentwicklung auch in Krisenzeiten liegt Andreas Franke am Herzen. Er ist Heilpraktiker für Psychotherapie und gründete 2019 das Unternehmen „neacos“, zusammen mit seinen beiden Mitgründern Eric Horn und Andreas Koch.

Hinter dem Firmennamen steckt die englische Bezeichnung für Negotiation and conflict resolution, was so viel heißt, wie Verhandlung und Konfliktlösung. „Darum geht es. Zuerst finden wir mit unseren Klienten heraus, was sie erreichen wollen. Die meisten wünschen sich mehr Zufriedenheit, Freude und Erfolg oder weniger Angst und Stress, gerade jetzt in der Coronakrise. Anschließend besprechen wir gemeinsam den Weg, der zu diesen Zielen führt“, erklärt der 32-Jährige.

In unterschiedlichen Workshops coacht er mit seinem Team Privatpersonen oder Mitarbeiter aus Unternehmen und entwickelt Strategien, wie mit individuellen Herausforderungen besser umgegangen werden kann. Momentan fänden die meisten Trainings digital statt, so Franke. Er erstellt Motivationskonzepte und zeigt, wie man sorgsam mit den eigenen Ressourcen haushalte, um sich ein gesünderes Arbeitsleben zu schaffen. „Die meisten Menschen könnten glücklicher sein, als sie momentan sind.“ Miteinander zu kommunizieren sei eine wichtige Voraussetzung, um gemeinsam zum gewünschten Ergebnis zu kommen. So ließen sich Missverständnisse auch frühzeitig aus der Welt schaffen.

An einem Beispiel veranschaulicht der Trainer bildhaft, was den meisten Menschen Schwierigkeiten bereitet. „Nehmen wir mal an, ihr Problem wäre ein Essen, dass sie nicht mögen, aber trotzdem – vielleicht schon seit Jahren – immer wieder zu sich nehmen.“ Sei das der Fall, finde man in den Coachings zusammen heraus, was es für eine Alternative gibt, die dem Klienten guttut. Anschließend bringe man ihm bei, genau das zu kochen, was er bevorzugt. Wer Appetit habe und köstliches Essen vor sich sieht, werde sich kaum noch um das Gedanken machen, was er nicht möchte.