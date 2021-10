Nordhäuser Kürbis- und Zwiebelmarkt auf dem Rathausplatz

Zahlreiche Südharzer ließen sich am Sonnabend vom Nordhäuser Kürbis- und Zwiebelmarkt auf den Marktplatz am Rathaus locken.

Nordhausen. Der erste Sonnabend des Oktobers rückt traditionell unter anderem die Kürbissuppe in den Blickpunkt der Marktplatzbesucher.

Er hat schon Tradition und steht seit Jahren Anfang Oktober im Veranstaltungskalender der Stadt – der Nordhäuser Kürbis- und Zwiebelmarkt. Auch diesmal gelang es ihm, am Sonnabend zahlreiche Südharzer auf den Marktplatz am Rathaus zu locken. Neben den vielen Angeboten zum Schauen und Kaufen sind die Besucher in den sieben Stunden auch mit einigen Aktionen unterhalten worden. Einige übten sich im Schätzen vom Kürbisgewicht, andere suchten ihr Glück beim Verlosen von Einkaufsgutscheinen. Zu den Höhepunkten zählte die leckere Kürbissuppe. Zur Freude der Kinder drehte sich auf dem Platz auch ein Kinderkarussell.