Nordhäuser Straßenbahn wird 120 Jahre alt: Souvenirs erhältlich

In diesem Jahr feiert die Nordhäuser Straßenbahn 120-jähriges Jubiläum. Die „Elektrische“ nahm am 25. August 1900 ihren Betrieb auf. Ein besonderes Jubiläum, das die Verkehrsbetriebe Nordhausen eigentlich gemeinsam mit der Stadt und dem Förderverein Straßenbahnfreunde hatten begehen wollen. Doch durch Corona wurde nichts daraus, heißt es von den Verkehrsbetrieben, die den runden „Geburtstag“ nun aber trotzdem würdigen wollen:

In Zusammenarbeit mit dem Atelier Veit seien daher drei verschiedene Postkarten und ein Wandkalender entstanden. Einen Überblick über die bewegte Geschichte der Tram gibt zudem eine vor einigen Jahren aktualisierte Kurzchronik. Die ist noch im Stadtwerke-Servicecenter im Dampfladen am Bahnhofsplatz und im Buchhaus Rose erhältlich. Die Postkarten sind im Atelier Veit und im Stadtwerke-Servicecenter erhältlich. Hier sind außerdem Fan-Artikel zum Jubiläum wie Tassen und USB-Sticks zu ergattern.

Die Planer des Jubiläums – der Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe, Thorsten Schwarz, und der Vorsitzende des Fördervereins, Fritz Keilholz – bedauern die Absage, wollen das Konzept der Feierlichkeiten aber nicht im Papierkorb landen lassen. Stattdessen werde es 2025 dem 125. Geburtstag der Tram einen geeigneten Rahmen geben.

Bis dahin werde der öffentliche Nahverkehr nicht an seiner Attraktivität verlieren, ist Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) sicher. Er hätte die Schirmherrschaft des Jubiläums übernommen. „120 Jahre Nordhäuser Straßenbahn bedeuten 120 Jahre Erfolgsgeschichte: Trotz Kriegen und Krisen konnte der Erhalt unserer Straßenbahn, teilweise unter Aufwendung großer Anstrengungen und Ressourcen, in Nordhausen immer bewerkstelligt werden“, so Buchmann. Und auch um die Zukunft des schienengebundenen ÖPNV sei ihm nicht bange. „Die derzeit laufende gesellschaftspolitische Diskussion im Zuge der Mobilitätswende unterstreicht die Vorteile des Verkehrsmittels“, so der Oberbürgermeister.