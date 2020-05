Nordhausen. Auch der Südharzer Trinkwasserversorger hat seine Arbeitsweise wegen der Corona-Pandemie umgestellt, will aber in naher Zukunft zur Normalität zurückfinden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Wasserverband ist weiterhin im Krisenmodus

Der Nordhäuser Wasserverband (WVN) hält seine Geschäftsstelle in der Halleschen Straße 132 auch den gesamten Mai über weiter für Besucher geschlossen, teilte der Trinkwasserversorger mit. Der Verband ist zu seinen Geschäftszeiten für Kunden per Telefon, per E-Mail oder per Post zu erreichen.

Als systemrelevantes Versorgungsunternehmen nimmt man beim Wasserverband die Corona-Schutzmaßnahmen sehr ernst. „Gegenseitiger Schutz ist Voraussetzung dafür, dass in den nächsten Wochen und Monaten die Trinkwasserversorgung auch im Ernstfall aufrechterhalten werden kann“, sagt Geschäftsführerin Carmen Lis. Der WVN habe seine Arbeitsweise zu großen Teilen umgestellt. So seien im gewerblichen Bereich nur noch feste Zweier-Teams unterwegs, die gegenseitig keinen Kontakt zueinander haben. „Die Kollegen fahren zu unseren Baustellen direkt von zu Hause aus und kommen gar nicht mehr in die Geschäftsstelle. Die Vorgesetzten weisen die Kollegen telefonisch ein“, erklärt Carmen Lis.

Im Gebäude des WVN können die Hygiene- und Abstandsregeln sehr gut eingehalten werden. „Die meisten Kollegen in der Verwaltung haben zum Glück ein Einzelbüro“, schildert Lis. Einige Kollegen arbeiten im Home-Office, zumeist sind es die, die Kinder zu betreuen haben.

Außentätigkeiten sind auf ein Minimum reduziert. „Selbstverständlich garantieren wir auch weiterhin unseren 24-Stunden-Bereitschaftsdienst für Notfälle“, verspricht Lis. Seit Mitte März plane man von Woche zu Woche. Alle verschiebbaren Tätigkeiten – wie Zählerwechsel, Neuanschlüsse und Umverlegung von Hausanschlussleitungen – wurden in den vergangenen Wochen nicht realisiert. „In diesem Bereich wollen wir aber langsam wieder zu mehr Normalität zurückkehren“, versichert Lis.

Der Nordhäuser Wasserverband beschäftigt aktuell 53 Mitarbeiter und versorgt im Südharz rund 75.000 Menschen mit Trinkwasser.