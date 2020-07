Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen: Ärger um Gemeinschaftshäuser und ein Loch im Sportplatz

Es rumort in den Ortsteilen. Es grollt in den Fraktionen. Der Nordhäuser Umgang mit den Dorfgemeinschaftshäusern erregt die Gemüter. Der Stadtrat ist am Mittwochabend keine Stunde alt, da kommt der Ärger zur Sprache. Stempedas Bürgermeister Riccardo Roßmell (parteilos) öffnet das Ventil. Er findet klare Worte und übt heftige Kritik am Rathaus. Keiner im Dorf könne verstehen, warum die Stadt den Lockerungen Thüringens nicht sofort gefolgt ist.

