Nordhausen: Aprilwetter bringt Schnee und sorgt für glatte Straßen

Nordhausen. Autobahnpolizei meldet zahlreiche Unfälle – auch auf der A 38.

Das Aprilwetter mit Schnee und Eis habe bei etlichen Auto- und Lastwagenfahrern am Dienstagmorgen für Probleme gesorgt, berichtet die Autobahnpolizei. Betroffen war auch der Verkehr auf der A 38. Vor allem in Richtung Göttingen sei am frühen Morgen eine extreme Fahrbahnglätte gemeldet worden. Beispielsweise seien an der Anschlussstelle in Heiligenstadt gegen 4 Uhr mehrere Lastwagen nicht mehr weitergekommen. Es häuften sich die Unfallmeldungen, auch auf der A 38. „Meist hatten die Verkehrsteilnehmer die Geschwindigkeit nicht an die Witterungs- und Straßenverhältnisse angepasst“, berichtet die Autobahnpolizei. „Dies führte dazu, dass die Fahrer auf schneebedeckten Abschnitten der Autobahnen die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren.“