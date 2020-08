Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen: Aus jedem Sprössling wird ein Baum

Die Südharzer Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) folgt auch weiterhin ihrer Philosophie der „Grünen WBG”. Es gibt zahlreiche Initiativen, Angebote, Aktionen und Projekte für die Mitglieder der Genossenschaft. Eine Tradition ist die Aktion „Aus jedem Sprössling wird ein Baum“.

Seit nunmehr neun Jahren werde für Kinder, die in den Wohnungen der Genossenschaft geboren werden, ein Baum gepflanzt, wenn die Eltern das wünschen, berichtet die WBG. An diesem Baum werde eine kleine Granitstele mit dem Namen und dem Geburtsdatum des Kindes angebracht.

Insgesamt seien bis zum vorigen Jahr so bereits 125 Bäume in Nordhausen, Bleicherode und Harztor gepflanzt worden. Allein 27 Baumsprösslinge aus den Jahren 2018 und 2019 wurden in diesem Jahr in die Erde gesetzt und an ihre kleinen Paten übergeben. Für dieses Jahr liegen dem Vorstand der WBG bereits wieder 11 Anmeldungen vor. „Für die Eltern ist das eine einzigartige Erinnerung an die Geburt ihres Kindes und für unsere Genossenschaft ein Bestandteil unserer Philosophie der ökologischen Nachhaltigkeit”, betont der WBG-Vorstand. Deshalb rufe er auch weiterhin die WBG-Mitglieder auf, dieses außergewöhnliche Projekt zu nutzen.