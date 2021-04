Nordhausen: Café Central ist ab Montag wieder ein Corona-Testzentrum

Die Bestätigung für einen negativen Corona-Test hält Sandra Dölling-Gräser aus Görsbach vor dem Testzentrum im Café Central in Nordhausen in ihren Händen.

Nordhausen. In der neuen Woche ändern sich wieder einige Orte und Zeiten bei den Corona-Teststellen im Kreis Nordhausen.

Änderungen bei den Testzentren im Landkreis Nordhausen kündigt die Kreisverwaltung an. Ab Montag, 26. April, soll es in der Stadt Nordhausen wieder ein Testzentrum im Café Central in der Töpferstraße geben, geöffnet von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Außerdem steht der Test-Bus wieder am Möno-Haus in der Bochumer Straße in Nordhausen, montags bis samstags von 9 bis 17 Uhr. Auch die Testzentren am Kornmarkt, in der Zorgestraße (mit Voranmeldung), am Poco-Markt sowie im Landratsamt (nur mittwochs 11 bis 14 Uhr) bleiben bestehen.

Das Testzentrum im Nordhäuser Bahnhof der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) verlängert seine Öffnungszeiten auf Montag bis Samstag von 9 bis 17 Uhr. Auch die Testzentren in Bleicherode, Ilfeld, Ellrich und Sollstedt sind weiterhin geöffnet.

Das Testzentrum in Günzerode ist vorübergehend geschlossen. Eine kurzfristige Öffnung sei aber möglich, betont die Kreisverwaltung.

Mit Ausnahme der Teststation in der Zorgestraße in Nordhausen sind in allen weiteren Testzentren die Corona-Schnelltests ohne Voranmeldung möglich.

Alle Informationen zu den Testzentren sind online unter https://www.landratsamt-nordhausen.de/informationen-coronavirus.html zusammengestellt.