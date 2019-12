Nordhausen freut sich: Das Licht ist da!

Vielleicht bringt es die 19-Jährige in der Feuerwehruniform unbewusst auf den Punkt: „Das Friedenslicht ist eigentlich das Highlight des Jahres“, sagt Stefanie Müller. Sie begleitet am Samstagvormittag ein reichliches Dutzend Jugendfeuerwehrleute aus Sundhausen auf den Nordhäuser Bahnhofsvorplatz.

Hier ist Platz für viele Hundert, die gekommen sind, das Friedenslicht zu empfangen. Es ist schon seit vier Tagen in der Stadt. Vier Südharzer Kinder hatten es vom Heiligenstädter Propst bekommen und zur Berufsfeuerwehr gebracht, wo es Tag und Nacht gehütet wurde. Lena, Jonas, Hannes und Lucas sind es neben den beiden Pfadfindern Lennart und Jirma nun auch, die im Feuerwehrauto unter Blaulicht auf den Platz gefahren und von ihresgleichen, Mitgliedern des Technischen Hilfswerks, Kommunalpolitikern, aber auch einigen Bürgern feierlich empfangen werden. Mehr als 350 Leute sind zur nunmehr elften Friedenslichtaktion der Jugendfeuerwehren und Pfadfinder gekommen.

Hannes Hesse und andere Jugendfeuerwehrleute und Pfadfinder brachten das Friedenslicht nach Nordhausen. Foto: Christoph Keil

„Beim ersten Mal“, blickt Kreisjugendfeuerwehrwart Mario Willhardt zurück, „bin ich mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern im Privat-Pkw zum Landratsamt gefahren, wo wir das Friedenslicht entgegennahmen. In der Sundhäuser Kirche waren wir dann mit dem Pfarrer allein. Heute werden wir von vielen mit Tee und Gebäck empfangen.“ Seiner Amtsvorgängerin Manja Bernsdorf sei es zu verdanken, dass die Friedenslicht-Aktion zur Tradition wurde und inzwischen auf eine so große Resonanz stößt. Spontaner Applaus folgt.

Landrat Matthias Jendricke (SPD) hält die Friedenslicht-Aktion für einen Anlass, zufrieden darüber zu sein, „wie gut wir hier leben“: „Bethlehem, wo das Licht herkommt, ist einer der Krisenherde dieser Welt.“ Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD) meint, jeder solle in sich gehen und sich fragen, ob er immer friedfertig zu seinen Mitmenschen ist.

Nordhausens Bürgermeisterin Jutta Krauth und Landrat Matthias Jendricke bekamen von den Pfadfindern Laternen geschenkt. Foto: Christoph Keil

Doris Lang von den Pfadfindern greift das Motto dieses Jahres – „Mut zum Frieden“ – auf, ebenso die Kommunalpolitik: „Frieden in Nordhausen: zwischen den Generationen, zwischen den Nationen, zwischen Stadt und Landkreis: Nehmen Sie das als Wunsch der Bürger mit“, spricht sie Jendricke wie Krauth an. Zwei Pfadfinder schenken beiden Laternen, und Doris Lang ermuntert: Es werde ein „Kampf“, doch dieser sei es wert. Sodann soll Zeit für ein gemeinsames Foto der Vertreter von Stadt und Landkreis sein.

Die jungen Feuerwehrleute und Pfadfinder geben mit Kerzen das Licht weiter und weiter, Superintendent Andreas Schwarze zitiert aus der Weihnachtsgeschichte, die bis in unsere Zeit hineinreiche. Bethlehem, berichtet er von einer kürzlichen Reise, sei so gar nicht wie in unseren Krippenspielen und Liedern. „Es ist so normal, so laut, so viel einzukaufen.“ Aber in jenem Ort werde das Licht entzündet, das es zu bewahren gelte, auch über die Weihnachtsfeiertage hinaus: „Dieses Licht möge immer wieder den Alltag hell machen und Orientierung geben“, meint Schwarze.

Stefanie Müller wird nun mit den jungen Sundhäusern in die Kirche ihres Dorfes fahren, das Friedenslicht auch ins Seniorenheim tragen. Viele andere Pfadfinder und Jugendfeuerwehrleute aus dem Landkreis tun es ihnen gleich. „Für mich“, sagt Marc Hesse als einer der Organisatoren, „ist das der schönste Jahresabschlusstermin. Nach dem Jahresendstress wird der Schalter umgelegt – dann wird Weihnachten.“