Nordhausen gedenkt aller in der Corona-Pandemie Verstorbenen

Zum Gedenken an die Verstorbenen seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 richtet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 18. April 2021 eine zentrale Gedenkveranstaltung aus. Auch die Stadt Nordhausen will am 18. April mit Trauerbeflaggung am Rathaus sowie mit verlängertem Glockenläuten von St. Blasii und Dom ab 12 Uhr und in Gottesdiensten aller in der Pandemie Verstorbenen und der Hinterbliebenen gedenken, kündigt die Stadtverwaltung an.

„Wir schließen an diesem Tag alle Opfer der Corona-Pandemie, die Verstorbenen, die im vergangenen Jahr einsam sterben mussten, und natürlich die Trauernden, Angehörigen, den Verstorbenen nahe stehenden Menschen in unsere Gedanken mit ein“, betont Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos). Denn auch für die Hinterbliebenen sei es schwer, angemessen zu trauern, da es durch die Einschränkungen in der Pandemie häufig nicht möglich ist, sich von Familienangehörigen und Freunden zu verabschieden.