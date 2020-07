Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen: Genossenschaft übernimmt drei Absolventen

Nach ihrem Abitur begannen vor drei Jahren Vanessa Meißner, Laura Seibt und Johannes Willomitzer ihre Ausbildung zur Immobilienkauffrau und -mann bei der Südharzer Wohnungsbaugenossenschaft (WBG). Jetzt übernahm die WBG die drei jungen Leute nach bestandener Abschlussprüfung in ein Anstellungsverhältnis und betraut sie sofort mit verantwortungsvollen Aufgabenfeldern, berichtet die Genossenschaft.

Johannes Willomitzer ist Teil des fünfköpfigen Teams Wohnungssanierung. Er trägt demnächst persönlich die Verantwortung für die Abwicklung von 250 Wohnungsumzügen pro Jahr und damit auch für ein Budget von jährlich mehr als einer Million Euro. Er kümmert sich um Wohnungsvor- und -endabnahmen sowie die anschließende Herrichtung der Wohnungen für die weitere Vermietung.

Vanessa Meißner gehört nun zum Team Objektmanagement und trägt bereits Verantwortung für 1000 Wohnungen in der Nordhäuser Innenstadt. Zu ihren Aufgaben gehört neben der Übergabe von neu vermieteten Wohnungen an die WBG-Mitglieder auch die Realisierung von jährlich mehreren Hundert Reparatur- und Instandsetzungsaufträgen durch externe WBG-Handwerker-Partner. Ihre Unterschrift ist hierbei digital von der Beauftragung über die Prüfung bis zur Rechnungslegung zu finden. Darüber hinaus wird sie sich mit den WBG-Objekt-Dienstleistern für die Reinigung und Grünanlagenpflege abstimmen, deren Arbeit überprüfen sowie die Verkehrssicherungspflicht im Wohngebiet wahrnehmen.

Laura Seibt arbeitet nach ihrer Ausbildung aktuell als Elternzeitvertretung im Team Vermietung/Marketing und trägt damit zur Neuvermietung von mehr als 900 Wohnungen pro Jahr bei der WBG bei. Dazu gehören insgesamt mehr als 1300 Besichtigungen bei rund 2000 Interessentenaufnahmen mit Tausenden dazugehörigen Kundenkontakten, die im Team Vermietung jährlich erfolgen.

„Hier zeigt sich, dass wir unseren Auszubildenden nicht nur eine hervorragende solide Ausbildung ermöglichen, sondern ihnen anschließend auch Verantwortung am neuen Arbeitsplatz übertragen”, sagt WBG-Vorstand Sven Dörmann, der selbst einmal als Azubi seine beruflichen Werdegang beim größten Vermieter Nordthüringens begann.

Neben der Verantwortung, die den neuen Mitarbeitern übertragen wurde, investiert die Genossenschaft parallel in deren Fortbildung. So werden Vanessa Meißner und Johannes Willomitzer ab Herbst eine berufsbegleitende Weiterbildung zum Fachwirt für Gebäudemanagement/Facility-Management beginnen. Die zweijährige Ausbildung in Leipzig finanziert die Genossenschaft, so dass hier der Zusammenhang zwischen Fordern und Fördern der jungen Mitarbeiter deutlich wird.

Seit 1991 wurden bei der WBG 29 junge Menschen ausgebildet. Die ersten drei Azubis sind noch heute Mitarbeiter der Genossenschaft. Insgesamt wurden bislang – statistisch betrachtet – drei von vier Azubis übernommen.