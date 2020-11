Nordhausen: Gewalt an Frauen ist noch immer allgegenwärtig

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen weht die blaue Fahne am Rathaus in Nordhausen.

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen weht an diesem Mittwoch die blaue Fahne am Nordhäuser Rathaus. „Gewalt an Frauen ist noch immer allgegenwärtig“, erklärt Stefani Müller, Gleichstellungsbeauftragte der Stadtverwaltung. „Laut EU-Kommission erfährt jede dritte Frau in Europa mindestens einmal im Leben körperliche oder sexualisierte Gewalt. Doch egal, ob es um einen sexuellen Übergriff am Arbeitsplatz, weibliche Genitalverstümmlung, Verbrechen im Namen der sogenannten Ehre, Frauenhandel, Prostitution, Früh- und Zwangsverheiratung oder häusliche Gewalt geht, wir dürfen nicht bereit sein, sie hinzunehmen.“

Deshalb sei der internationale Aktions- und Gedenktag am 25. November wichtig. In der Stadtbibliothek wurde ein Medientisch zum Thema eingerichtet, der entsprechend der Abstands- und Hygieneregeln nutzbar ist. Unterstützung für Frauen bietet unter anderem das kostenlose Hilfetelefon 08000 116016 sowie vor Ort in Nordhausen die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt (Telefon: 03631 / 467155).

Allein in Nordthüringen registrierte die Polizei im vergangenen Jahr 367 Fälle häuslicher Gewalt. Angesichts der Corona-Krise gehen Experten davon aus, dass die Zahlen in diesem Jahr höher sein werden.