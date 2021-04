Am Nordhäuser Bahnhof starten täglich Züge in den Westharz.

Nordhausen: Günstige Ausflüge in den Westharz mit neuem Länderticket

Nordhausen. Ab sofort gilt neues Länderticket. Fünf Reisende sind möglich. Buchbar ist es auf allen Kanälen der Deutschen Bahn.

Das Länderticket Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt kann ab sofort noch mehr, teilt die Deutsche Bahn mit. Nun seien auch Ausflüge in den Westharz per Bahn zum günstigen Preis möglich. Zahlreiche Gegenden können angesteuert werden. Und das Ganze schone den Geldbeutel. Insgesamt fünf Reisende können gemeinsam unterwegs sein. Der erste zahlt 35 Euro, bis zu vier Mitfahrer jeweils 8,50 Euro. Die Ländertickets gelten in Zügen von DB Regio, erixx und Abellio. Buchbar seien die Ländertickets über alle Vertriebskanäle der DB.