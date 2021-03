Nordhausen: Hydrogeologen untersuchen Löcher im Stadtpark

Die im Stadtpark aufgetretenen Löcher (TA berichtete) sind jetzt abgesperrt worden, teilt die Nordhäuser Stadtverwaltung mit. Eine hydrogeologische Untersuchung soll diese Senkungen vor dem Verfüllen unter die Lupe nehmen, um eine Erklärung liefern zu können. Erdfälle seien bisher im Stadtpark nicht aufgetreten und geologisch bedingt für diesen Bereich eher untypisch, meint die Verwaltung.

Im Südharz kommt es im Gipskarst des hiesigen Untergrundes immer wieder zu kleineren, senkenden Erdfällen – meist auf Wiesen und in Wäldern. Der größte Nordhäuser Vorfall der jüngeren Vergangenheit war vor fünf Jahren. Da verursachte ein Erdfall auf dem Betriebsgelände der Servicegesellschaft des Landkreises am Salzagraben einen 40 Meter tiefen Krater. Erdfälle kennt man auch in Krimderode, Rüdigsdorf und Salza.