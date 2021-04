Nordhausen ist Modellregion und öffnet den Einzelhandel

Nordhausen. Was Sie wissen müssen, falls Sie ab Dienstag den geöffneten Einzelhandel im Kreis Nordhausen nutzen möchten.

Das Thüringer Gesundheitsministerium habe am Nachmittag den Antrag des Landkreises Nordhausen zur Erprobung von modellhaften Öffnungen teilweise genehmigt, bestätigt Jessica Piper, Sprecherin des Landratsamtes. Demnach dürfen vom 6. bis 10. April Einzelhandelsgeschäfte, die bislang ganz oder teilweise geschlossen sind, Museen und Galerien öffnen. Abgelehnt habe das Ministerium die vom Landkreis beantragte Öffnung der Fitnessstudios.

Außerdem verlange das Ministerium entgegen dem Antrag des Landkreises auch eine Testung von Kindern unter 14 Jahren und lasse maximal Ausnahmen für Kleinkinder bis 4 Jahren zu. „Wir hätten angesichts unserer konstant niedrigen Infektionszahlen im Rahmen des Modellversuchs gern mehr zugelassen und somit die Zugangsvarianten auch gern unkomplizierter geregelt“, betont Landrat Matthias Jendricke (SPD). „Mehr war aber derzeit leider in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium nun nicht möglich.“

Der Zutritt zu den im Modellvorhaben neu geöffneten Läden sowie Museen und Gedenkstätten sei nur mit einem maximal 24 Stunden gültigen negativen Antigen-Schnelltest oder einem maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test möglich. Um ausreichend Testkapazitäten für das Modellvorhaben bereitzustellen, habe der Landkreis kurzfristig gemeinsam mit den Hilfsorganisationen, allen voran den Johannitern und dem DRK sowie weiteren Partnern, ein Netz mit mehr als zehn Teststellen im gesamten Kreisgebiet aufgebaut, die kostenfreie Schnelltests mit und ohne vorherige Terminvereinbarung anbieten. Ein komplette Auflistung sei unter www.landratsamt-nordhausen.de/corona-modellregion.html abrufbar. Dort sei auch ein Formular zur Datenerfassung für die Teststellen hinterlegt.

Um die Handhabung in den Geschäften und weiteren Einrichtungen zu erleichtern, habe der Landkreis zudem alle Teststellen mit handlichen Bescheinigungen von Negativ-Tests ausgestattet. Zusätzlich zu den Teststellen bieten auch schon viele Arztpraxen Schnelltests an.

Neben der vorherigen Testung sehen die Vorgaben des Landes vor, dass sich die Kunden digital registrieren müssen, um eine mögliche Kontaktnachverfolgung sicherstellen zu können. Dafür könne beispielsweise die Luca-App genutzt werden. Wer ohne Smartphone unterwegs ist oder keine Kontaktnachverfolgungs-App hat, könne auch manuell seine Kontaktdaten (mindestens Name und Telefonnummer) im Geschäft oder der jeweiligen Einrichtung hinterlassen.

Um sich nicht permanent in neue Listen eintragen zu müssen, können die Kunden auch bereits eigene ausgefüllte Datenzettel mitführen, die sie dann in den Geschäften hinterlassen. Die Geschäfte und Museen müssen die Zahl der Besucher in Relation zur Raumgröße begrenzen. Auch die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln gelten weiterhin, dazu gehört auch die Pflicht zum Tragen einer qualifizierten Gesichtsmaske oder FFP2-Maske.

Die neuen Regelungen der Modellregion zur vorherigen Testungen und Registrierung von Kontaktdaten gelten nicht für die Geschäfte, die schon jetzt komplett geöffnet sind.