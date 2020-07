Die Walter-Mitty-Bluesband gastiert am 25. Juli in Nordhausen.

Nordhausen: Jazzsommer mit einer Bluesband

Der Nordhäuser Jazzclub lädt zum zweiten Open-air-Sommerkonzert mit der Walter-Mitty-Bluesband am Samstag, dem 25. Juli, wieder auf den Hof der Jugendkunstschule in Nordhausen ein. Auch dieses Konzert wird mit einem Hygienekonzept umgesetzt. Dies bedeutet unter anderem: Es gibt nur Sitzplätze, nur maximal zwei Haushalte an einem Tisch, Verkauf von Getränken nur in Flaschen, dazu bitte eigene Gläser mitbringen.

Der Hof erlaubt eine angenehme Atmosphäre und trotz der erforderlichen Auflagen einen ungetrübten Musikgenuss. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf ab sofort bei Werner Optik in der Rautenstraße. Auch eine Abendkasse ist vorgesehen.

Von der derben Gangart des Bluesrock geprägt ist das Programm der Walter-Mitty-Bluesband. Hinter dem Namen des Powertrios verbergen sich gestandene Musiker, die sich 2015 aus anderen in der Szene bestens bekannten Bands rekrutierten.