Nordhausen: Jobbörse hält 1600 offene Stellen in Nordthüringen bereit

Nach dem erfolgreichen Start des Perspektivenportals www.perspektive-nordthueringen.de im September wirbt das Nordthüringer Regionalmanagement jetzt erneut aktiv für die neue Internetpräsenz mit dem Motto „Das ist Zuhaus“, berichtet Lisa Schäfer, Sprecherin des Managements.

So begann eine thüringenweite Radio- und Social-Media-Kampagne, für die eigens drei Spots produziert wurden. Diese sind im Radio zu hören. Zugleich gibt es eine umfangreiche Kampagne auf den Kanälen Facebook und Instagram.

In der integrierten Jobbörse seien derzeit 1600 offene Arbeits- und Ausbildungsstellen in den Landkreisen Nordhausen, Kyffhäuser und Unstrut-Hainich online auffindbar, erklärt Lisa Schäfer. Damit biete sich die Möglichkeit, die Weihnachtszeit und den erneuten Lockdown für eine berufliche Neuorientierung oder der Planung der Zukunft in Nordthüringen zu nutzen.

Das Jobportal, das für Arbeitgeber kostenfrei ist, biete gerade kleinen Betrieben und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, über die eigenen Kanäle und Firmenhomepage hinaus eine erhöhte Reichweite zu generieren. Über eine technische Lösung werden Stellen- und Ausbildungsangebote in Nordthüringen gebündelt und mit weiterführenden Informationen zur Region als attraktiver Arbeits- und Lebensmittelpunkt ergänzt. Interessierte, Arbeits- und Ausbildungssuchende sowie Rückkehrer haben hier die Möglichkeit, mit wenigen Klicks neben dem Jobportal auch Informationen zu Themen wie Bildung, Kita, Freizeit und Kultur bis hin zu Pflegeangeboten zu erhalten.

Für das kommende Jahr seien bereits mehr als 220 Ausbildungsstellen veröffentlicht, betont Lisa Schäfer. Stellengesuche und Ausbildungsplätze können über einen Newsletter kostenfrei abonniert werden. Auch Praktika-Suchende können sich in der derzeitigen schwierigen Situation über freie Praktikumsplätze in regionalen Unternehmen informieren.

Weitere Informationen unter www.perspektive-nordthueringen.de