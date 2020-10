Nordhausen: Junge Talente bewältigen anspruchsvolle Werke

Im festlich erleuchteten Saal der Nordhäuser Kreismusikschule habe eine fröhliche Erwartung geherrscht, berichtet Ulrike Neubert von der Musikschule. Unter dem Motto „Für Elise“ fanden am vergangenen Wochenende zwei Konzerte zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens statt.

An dem von Theodor Natu moderierten Abend musizierten die Mädchen und Jungen des Klavier- und Streicherbereichs der Musikschule Werke der Wiener Klassiker.

Blickt Ulrike Neubert auf den Abend zurück, gerät sie ins Schwärmen: „Träumerisch verklingen die letzten Noten der Mondscheinsonate, lustig bis derb sind die Deutschen Tänze, die zwei- bis vierhändig am Klavier, mit Violine, Viola oder sogar im Klaviertrio vorgetragen werden.“ Ein Streichquartett forderte mit einem Menuett zum Tanz auf. Neben verschiedenen Ecossaisen, die dem Konzert eine französische Note verliehen, erklangen auch Sonatinen und Bagatellen. „Auf beeindruckende Weise bewältigten die jungen Künstlerinnen anspruchsvolle Werke, wie das Rondo C-Dur, die Paisiello-Variationen oder gar die Wut über den verlorenen Groschen“, lobt Ulrike Neubert. Die verspielte Seite Beethovens zeigte sich in dem Stück „Die Spieluhr“ für Querflöte und Klavier.

Mit Wiener Charme ging der Abend zu Ende – mit einem Rondo von Fritz Kreisler über ein Thema von Ludwig van Beethoven.

„Die größte Freude hat es uns Lehrern bereitet, durch das gemeinsame Musizieren der Schülerinnen und Schüler ein so vielfältiges Programm einzustudieren und ihren Familien vorzutragen“, erklärt Simona Natu. „Dies war ein echtes Familienkonzert“, meint sie.

Mehr als 40 qualifizierte Lehrkräfte unterrichten zurzeit 850 Schüler in der Kreismusikschule. Die Schule ist in Trägerschaft des Landkreises. Sie unterrichtet Tasten-, Streich-, Blas-, Zupf- und Schlaginstrumente sowie Gesang – im Einzelunterricht, in Gruppen, in Ensembles und auch im Orchester. Dabei steht nicht nur die klassische Musik im Vordergrund.