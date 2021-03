Nordhausen: Kinder bringen Leben in den Park Hohenrode

Nordhausen. Dank einer Projektwoche der Evangelischen Grundschule Nordhausen erhält der Park Hohenrode einen Audio-Guide für seine Besucher.

Hohenrode taugt auch als grünes Klassenzimmer. Das beweisen zurzeit die Kinder der Evangelischen Grundschule. Die Viertklässler widmen sich in ihrer Projektwoche der größten historischen Parkanlage in Nordhausen. Sie haben viel vor. Die Kinder erarbeiten sich Texte für den künftigen Audio-Guide und leihen diesem auch ihre Stimmen.

Der Park wird auf ganz neue Art erlebbar. Geplant sind die Audio-Guides ab Mai. Jeder Besucher, der dann Hohenrode individuell erkunden möchte, kann sich einen technischen Begleiter nehmen. Die Ausgabe erfolgt in der Villa. Der Audio-Guide soll zu den wichtigsten und sehenswerten Punkten führen.

„Es soll eine Strecke sein, die von Kindern und Senioren gut zu laufen ist“, erklärt Daniela Althaus, Mitarbeiterin der Geschäftsstelle im Park. Die Projektplaner finden Gefallen an dem Gedanken, dass die Parkführung aus der Perspektive von Kindern gestaltet werden soll. Der Nachwuchs hat seine eigene Sprache und auch seinen besonderen Blick auf den Garten.

„Von dem Einfall bin ich begeistert“, sagt Thomas Seeber vom Vorstand der Nordhäuser Kreissparkasse. Deshalb unterstützt deren Stiftung das Projekt finanziell.

Es ist Tag vier der Projektwoche. 16 Kinder peilen das Kutscherhaus an. Die Ideen sind gesammelt, die Geschichten geschrieben. Die ersten Aufnahmen sind im Kasten.

Ein Blick auf die Checkliste der Lehrerin verrät: „Wir liegen gut im Plan.“ Und nach wie vor sind die Mädchen und Jungen voller Elan. Auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Vor allem wenn die Kinder mit Mikrofon und Aufnahmegerät durch den Park flitzen, um Geräusche aufzunehmen. „Wir haben sogar am Kuchenbaum gerieben, als würde dort ein Eichhörnchen hochklettern“, verrät Luis lachend. „Auch Schritte haben wir aufgenommen“, ergänzt Finn.

Die Aktion am Kuchenbaum ist kein Zufall. Denn die Hauptfigur in den Kinder-Erzählungen des künftigen Audio-Guides ist Fritz, das Eichhörnchen. Der Name ist bewusst gewählt. So hieß auch der Sohn vom Parkgründer Carl Kneiff.

Und Fritz, das Eichhörnchen ist nicht nur der künftige Parkführer, wenn es durch die Gartenanlage läuft und dort viel Spannendes entdeckt. Es stellt auch an jeder Station Fragen. Beantwortet werden diese von markanten Punkten und Gebäuden des Parks, die lebendig werden, aber auch von Tieren, Bäumen oder historischen Persönlichkeiten, die in Hohenrode gewirkt haben.

So schlüpft Helena in die Rolle des Gartenkünstlers Heinrich Siesmayer. „Und ich bin eine Amsel“, amüsiert sich Mathilda. Auch dem Treppenkäfer „Parkwächter“ haben die Kinder Leben eingehaucht.

All die Geschichten, die die Kinder den künftigen Audio-Guide-Nutzern erzählen werden, sind voller wissenswerter Fakten. So erfährt der Besucher auch, woher die Verlobungsbrücke ihren Namen hat. „Die heißt so, weil sie zwei Teile des Parks miteinander verbindet“, erklärt Helena. Und im Kutscherhaus waren früher nicht nur Pferde. „Hier war auch mal eine Wäscherei“, weiß Arne.

Die nächsten Projektaufgaben warten schon. Das Eingesprochene muss geschnitten werden. Es fehlen zudem noch einige Geräusche. Die Kinder sind emsig. Auch dieser vierte Tag vergeht wie im Flug.