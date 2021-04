Nordhausen: Kinderkirchenladen beginnt wieder mit seiner Büchersammlung

Es war einmal: Zu den früheren Akteuren einstiger Büchermärkte zählten auch Nele Hapke (links) und Neele Böer – hier beim Wiegen der Bücher an einer der insgesamt neun Kassen, die von Kindern betreut wurden.

Nordhausen. Blasii-Gemeinde plant ihren traditionellen großen Büchermarkt am 24. April auf dem Blasiikirchplatz.

Die neue Büchersammlung des Kinderkirchenladens (Kila) der St.-Blasii-Gemeinde beginnt an diesem Dienstag. Sie gilt dem großen Büchermarkt, der am Samstag, dem 24. April, auf dem Blasiikirchplatz geplant ist, erklärt Gemeindepädagoge Frank Tuschy. Sollte dieser Termin wegen Corona nicht gehalten werden können, soll der Büchermarkt Woche für Woche so lange verschoben werden, bis seine Veranstaltung wieder möglich ist.

Ab sofort können alle Sorten von Büchern, egal welchen Alters und Fachrichtung, jeden Tag im Foyer des Blasii-Pfarrhauses abgegeben werden. Falls kein Mitarbeiter der Kirchengemeinde anwesend ist, können die Bücher einfach im Foyer abgestellt werden, betont Tuschy. Wer seine Bücher gern in die Hände eines lebendigen Menschen abgeben möchte, hat an den beiden Samstagen bis zum Büchermarkt die Garantie, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr auf einen Kila-Mitarbeiter im Gemeindehaus zu treffen. Der hilft dann auch gern beim Ausladen.

Leider habe der Kila im Moment niemanden, der zeitlich und kräftemäßig in der Lage ist, die Bücher bei den Leuten zu Hause abzuholen, bedauert Frank Tuschy. Wie immer werde der Erlös für die Arbeit des Kinderkirchenladens mit Kindern und Jugendlichen eingesetzt.