Nordhausen. Organisatoren ziehen eine positive Bilanz nach Sommerferienspielen. Zwei Wochen voller Erlebnisse im Wald, bei Tieren, im See und am Lagerfeuer.

Nordhausen: Kreisjugendring ermöglicht 26 Kindern Ferienspiele

Die Sommerferien haben schon ihr Bergfest hinter sich gelassen. Die frühen Ferienlager endeten bereits. Die Veranstalter ziehen ihre ersten Bilanzen. So auch der Nordhäuser Kreisjugendring.

„Wir sind dann mal unterwegs“, hieß das Motto für 26 Kinder, die in diesem Jahr beim Kreisjugendring an den Sommerferienspielen teilnahmen. Zwei Wochen dauerten diese. Marco Kühlewind vom Kreisjugendring-Verein blickt zufrieden auf die Ferienspiele zurück.

„Zahlreiche Unternehmungen in der fantastischen Natur von Thüringen und Sachsen-Anhalt begeisterten die Kinder“, berichtet Marco Kühlewind. So galt es, bei Wanderungen in der näheren Umgebung den Sprösslingen die Natur näher zu bringen und sich bei ausgewählten Aktionen körperlich zu betätigen. Bei Besuchen im Erfurter Zoo und auf der Forstfarm in Herreden konnten die Kinder Wildtiere wie auch heimische Nutz- und Haustiere hautnah erleben. Das habe allen sehr gefallen.

Übernachtung im Jugendclubhaus war ein weiterer Höhepunkt

Neben dem Reiten, den Badeausflügen in die Hallen- und Freibäder der Südharzer Region und den gemütlichen Grillabenden hatten die Kinder auch die Möglichkeit, im Hainichwald zu klettern, an der Rappbodetalsperre über die längste Hängebrücke Europas zu laufen und einen kurzen Abstecher an den Blauen See zwischen Rübeland und Hüttenrode zu machen, zählt Marco Kühlewind die Höhepunkte der zweiwöchigen Ferienspiele auf.

Beim täglichen gemeinsamen Frühstück in der Gruppe konnten sich die Kinder über das Erlebte austauschen. Als wahres Highlight erwies sich auch die Übernachtung im Nordhäuser Jugendclubhaus – mit Kinoabend und Lagerfeuer. Dort konnten die Kinder in geselliger Runde die aufregenden Tage ausklingen lassen.

„Wir freuen uns schon auf die nächsten Ferienspiele, die bereits im Herbst stattfinden, und bedanken uns bei allen Unterstützern“, sagt Marco Kühlewind.