Nordhausen: Labor im Südharz-Klinikum hat aufgerüstet

Chefarzt Reinhard Kappe steht am neuen Probenverteiler des Labors im Südharz-Klinikum.

Nordhausen. Krankenhaus verfügt jetzt über einen neuen Probenverteiler, der 400.000 Euro gekostet hat.

Das Südharz-Klinikum hat die technische Infrastruktur im Institut für Labordiagnostik, Mikrobiologie, Transfusionsmedizin und Pathologie weiter ausgebaut, berichtet die Geschäftsführung. Chefarzt Reinhard Kappe und sein Team können jetzt auf einen neuen vollautomatischen Probenverteiler zurückgreifen, der einen über zehn Jahre alten Vorgänger abgelöst hat.

Die Arbeit werde „wesentlich erleichtert, da mehrere Abläufe nach Erhalt der Blutproben nicht manuell ausgeführt werden müssen“, erklärt der Chefarzt. Das neue Gerät hat 400.000 Euro gekostet.

Über ein internes Rohrpostsystem gelangen nahezu alle zu untersuchenden Proben ins Labor. Der größte Teil der Blutproben wird zentrifugiert und kommt anschließend in den Probenverteiler. Dieser erkennt anhand eines Strichcodes genau, auf welche Labor-Arbeitsplätze die Proben automatisch verteilt werden müssen. Auch das Etikettieren geteilter Proben erledigt die computergestützte Steuerung. Bis zu 1000 Blutproben zur Bestimmung des Blutbildes, der Gerinnungswerte oder für die klinische Chemie werden durch den Automaten pro Tag erkannt und verteilt. Die Proben kommen aus den verschiedenen Bereichen des Klinikums selbst, aber auch von externen Praxen sowie von der hauseigenen Blutspende.

Nach Abschluss aller Verteilvorgänge wird die verbliebene Probe archiviert. Nur noch sehr wenige Krankenhäuser in Thüringen verfügen über ein von ihnen selbst betriebenes Labor. Für Reinhard Kappe liegen die Vorteile förmlich auf der Hand: „Das hauseigene Labor ermöglicht den anderen medizinischen Bereichen des Klinikums das Nutzen kurzer Wege und die Lieferung schneller Ergebnisse, was mitunter entscheidend für die Auswahl der richtigen, auf den einzelnen Patienten abgestimmten Therapie ist.”

Zu den rund 1000 täglichen Blutproben kommen 200 mikrobiologische Proben sowie die Untersuchung von 100 Covid-19-Abstrichen. In Summe werden 99 Prozent der medizinisch notwendigen Proben aus den Bereichen des gesamten Klinikums im eigenen Labor untersucht und ausgewertet. Nur in sehr wenigen, seltenen Fällen muss ein Probenversand, zum Beispiel in Referenzlabore, erfolgen.