Nordhausen: Lockdown-Verluste sind im Tourismus nicht mehr aufzuholen

Der Roland am Alten Rathaus in Nordhausen.

Die Corona-Pandemie und die Auswirkungen des erneuten Lockdowns waren ein wesentliches Thema der jüngsten Mitgliederversammlung des Tourismusverbandes Südharz-Kyffhäuser, berichtet Matthias Deichstetter vom Verbandsvorstand. Aufgrund des Infektionsgeschehens versammelten sich die Mitglieder diesmal nur digital.

Gerade die Tourismus-, Gastronomie-, Freizeit- und Veranstaltungsbranche sei von den einschränkenden Maßnahmen betroffen. „Es ist nach wie vor eine äußerst schwierige Situation für unsere Leistungsträger“, betont Deichstetter. „Zwar zeigen die Gäste- und Besucherzahlen in den Sommermonaten eine hohe Nachfrage, allerdings sind die Verluste aus dem Lockdown nicht mehr aufzuholen.“

Die statistisch erfassten Übernachtungen und Gästeankünfte seien durch die Beherbergungsverbote in den ersten acht Monaten das Jahres um nahezu die Hälfte eingebrochen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie seien weitreichend. Dies belege auch die aktuelle Studie eines Münchner Instituts, die im Auftrag des Harzer Tourismusverbandes für die gesamte Region erstellt worden ist. „Dabei handelt es sich nicht nur um die wirtschaftlichen Auswirkungen in der direkten Tourismusbranche, sondern auch um die in flankierenden Bereichen wie Einzelhandel und Dienstleistungssektor“, erklärt Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes. In der Corona-Krise seien diese Abhängigkeiten besonders deutlich geworden.

Laut Analyse kamen im Jahr 2019 rund 6,4 Millionen Tagesgäste in die Region. Mit den Tages- und Übernachtungsgästen sei ein Jahresumsatz von gut 202 Millionen Euro generiert worden. Davon entfallen 61 Prozent auf den Bereich der Tagesreisen, 29 Prozent auf gewerbliche Übernachtungsbetriebe und acht Prozent auf Privatquartiere. Neben dem Gastgewerbe (94 Millionen Euro) profitieren auch der Dienstleistungsbereich (47 Millionen Euro) und der Einzelhandel (61 Millionen Euro). Gerade der Tagestourismus falle im Südharz ins Gewicht.

Die Analyse ergab zudem, dass in der Region Südharz-Kyffhäuser 5260 Einwohner mit Tourismus ihr Geld verdienen. Auch zum allgemeinen Steueraufkommen trage die Tourismusbranche mit 19 Millionen Euro im Jahr bei. Die Studie habe noch einmal belegt, dass der Tourismus eine Querschnittsbranche ist, der viele Bereiche berühre – von Gastronomie über Kulturstätten und Einzelhandel bis hin zu Erzeugern regionaler Produkte. „Deshalb ist es wichtig, dass die Branche im kommenden Jahr wieder zeitnah zu möglichst normalen Arbeits- und Betätigungsmöglichkeiten zurückkehren kann“, meint Matthias Deichstetter.