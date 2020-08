Seit Tagen liegt dieser illegal entsorgte Sperrmüll auf einem Parkplatz an der Bleiche in Nordhausen.

Nordhausen: Mitten in der Stadt illegal Müll entsorgt

Mario Hauke ärgert sich. Seit Tagen liegt Sperrmüll auf dem Parkplatz an der Bleiche. Kommt man von der Hesseröder Straße, ist der Müll gleich links nicht zu übersehen. Allem Anschein nach hat hier mindestens ein Stadtbewohner seine alten Möbel illegal entsorgt. Couch und Sessel sind zu sehen, aber auch ein Kinderautositz und ein Campingstuhl. Mitarbeiter der Stadt haben am Montagmorgen den Rasen im Areal gemäht – und den herumliegenden Müll zu einem Haufen zusammengestellt, berichtet Mario Hauke. Bleibt die Frage: Wer ist so rücksichtslos und wirft seinen Sperrmüll auf einen Parkplatz, obwohl im Kreis Nordhausen die Entsorgung kostenfrei und relativ unbürokratisch ermöglicht wird?