Nordhausen: St. Blasii nimmt vorübergehend Abschied von seiner großen Orgel

Schon zwei Mal brachte Judith Brandenburg mit der Nordhäuser Kantorei die „Tango-Messe“ in St. Blasii zur Aufführung.

Nordhausen. Eine absolute Rarität soll am Reformationstag erklingen.

Das vorerst letzte Konzert auf der großen Schuster-Orgel in St. Blasii erklingt am Samstag, dem 31. Oktober, kündigt Kantor Michael Kremzow an. Die Kirchengemeinde lädt herzlich ein, die Orgel gemeinsam in die lang ersehnte Reinigung zu verabschieden.

Am Reformationstag um 18 Uhr ist eine absolute Rarität zu hören: die Kombination von Bandoneon und Orgel. Solistin ist Judith Brandenburg, Sie brachte bereits zwei Mal mit der Nordhäuser Kantorei die „Tango-Messe“ von Martin Palmeri zur Aufführung. An der Orgel begleitet Michael Kremzow.

Das Bandoneon und sein farbenreicher Klang ist untrennbar mit den Klängen des Tango verbunden. Dennoch liegt die Heimat des Bandoneons nicht in Argentinien, sondern in Deutschland. Heinrich Band entwickelte und verbesserte das Instrument um 1848, das seitdem weltweit Verbreitung fand und in Südamerika heimisch wurde.

Der „Begründer“ des Tango nuevo ist Astor Piazzolla. Er hat zahlreiche Komponisten und Interpreten beeinflusst, so auch Martin Palmeri, dessen Tangomesse bereits drei Mal in Nordhausen erklang. Auch Piazzolla steht auf dem Programm: Sein Konzert „Aconcagua“, das erstmals in der eigens für diesen Abend geschriebenen Fassung für Bandoneon und Orgel erklingt.

Darüber hinaus zu hören sind Werke von Judith Brandenburg und Louis Vierne. Im Konzert wird Orgelbaumeister Johannes Hüfken aus Halberstadt schon die erste Pfeife zur Reinigung entgegennehmen.

Danach werden die Orgelbauer das Sagen haben und die 2436 Pfeifen ausbauen, reinigen und zur Überarbeitung mit in die Werkstatt nehmen. Nach dem Wiedereinbau werden alle Pfeifen sorgsam gestimmt und intoniert, so kann die Orgel dann im nächsten Frühjahr wieder in vollem Glanz erstrahlen.

Der Eintritt am Reformationstag ist frei. Wegen der Abstandsregeln ist die Platzzahl begrenzt. Die Besucher werden gebeten, ihren Mund-Nasen-Schutz mitzubringen. Die Kollekte am Ausgang dient der Deckung der Unkosten.