Denis Buntfuß war am 17. Juli 2020 einer der Ersten, der zum Start in die damalige Klettersaison, den Turm auf dem Petersberg in Nordhausen in Angriff nahm.

Nordhausen: Start der neuen Klettersaison steht noch in den Sternen

Nordhausen. Auch dieses Jahr verzögert die Corona-Pandemie den sportlichen Freiluft-Auftakt auf dem Petersberg in Nordhausen. Der Geburtstag des Kletterturms wird virtuell gefeiert.

Der Kletterturm „Peter-Stein 20“ auf dem Nordhäuser Petersberg feiert Geburtstag. Eigentlich ein Grund zum Feiern. Eigentlich.

Der Beginn der diesjährigen Klettersaison steht wegen der Pandemie noch in den Sternen. Das Betreuungsteam, zu dem Rüdiger Neitzke, Franziska Maulhardt, Radoslaw Romanczuk, Nana Khuzhaeva und Yevheniy Khotenok gehören, lädt trotzdem zu einer Geburtstagsfeier ein.

Am Freitag, dem 16. April, sind alle kletterbegeisterten Menschen und alle Wegbegleiter des Kletterturms der vergangenen 17 Jahre zu einer virtuellen Geburtstagsfeier eingeladen. „Wir haben bereits Wegbegleiter aus Norwegen, Litauen, Spanien, Türkei, Italien und Armenien kontaktiert“, berichtet Rüdiger Neitzke. „Also: Kuchen backen, Kaffee kochen und sich dann um 16 Uhr gemütlich vor den Bildschirm setzen. Wir wollen uns zwischen 16 und 16.30 Uhr zuwinken, alte Fotos anschauen und sind auch dankbar für das eine oder andere kleine Geburtstagsständchen. Auch kurze Grußworte sind möglich.“

Die Menschen rund um das ehemalige Team Mobilé können so virtuell zusammenkommen und in Erinnerungen schwelgen. Es werden alle technischen Hebel in Bewegung gesetzt, um auch mit einer Kamera vom Turm aus live dabei zu sein, wenn das Wetter dies ermöglicht.

„Freuen wir uns vorerst auf ein virtuelles Wiedersehen und hoffen auf bessere Zeiten zum volljährigen Geburtstag im Jahr 2022, dann hoffentlich wieder im richtigen Leben“, meint Rüdiger Neitzke.

Sollte die Möglichkeit bestehen, wird auch in diesem Jahr irgendwann wieder das richtige Klettern möglich sein. Wichtig ist es jedoch zu wissen, dass zwischen den Lockerungen der Kontaktbeschränkungen und dem Beginn des Kletterbetriebs etwas Zeit erforderlich sein wird, da es etlicher Vorbereitungen (Materialtransport, Turm-Check und Sicherheitstraining) bedarf.

Der Link zur Einwahl in die Online-Konferenz kann bei Rüdiger Neitzke per E-Mail an R.Neitzke@jugendsozialwerk.de angefordert werden.