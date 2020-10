Nordhausen: Studenten starten in die fünfte Runde

Ein weiterer Startschuss fiel jetzt für Nordhäuser Studenten. Es begann der fünfte Durchgang des zertifizierten Masterstudiengangs Systemische Beratung, den die Hochschule in Nordhausen zusammen mit dem Institut für Familientherapie in Weinheim (IFW) anbietet, berichtet Hochschulsprecherin Tina Bergknapp.

Das renommierte IFW ist das älteste Institut für Familientherapie und deutschlandweit tätig.

Der Studiengang dauert drei Jahre und richtet sich an Berufstätige, die ihre Beratungskompetenz entwickeln und professionalisieren wollen. Zum Start wurden 14 Studenten von Cornelia Hennecke (IFW) und dem Studiengangleiter Professor Andreas Bergknapp auf der Runneburg in Weißensee begrüßt. „Wir freuen uns über die zahlreichen Bewerbungen, die trotz der Verunsicherung durch die aktuelle Pandemielage bei uns eingegangen sind“, meint Andreas Bergknapp nach dem ersten Modul. „In unserem Tagungshaus konnten wir in relativer Abgeschiedenheit bei ausreichend Platz und viel frischer Luft mit vier intensiven Tagen gut in den Studiengang starten.“

Die Studenten freuen sich auf das anstehende Studium mit fundierter Theorie, Forschungsarbeiten und vielen praktischen Übungen. Der besondere Vorzug dieses Masterstudiengangs liege in seinem theoriebasierten Praxisbezug, weil die erlernten Inhalte in den beruflichen Feldern der Studenten angewendet und die Erfahrungen später im Studiengang wieder reflektiert werden können, erklärt Tina Bergknapp.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1997 hat sich die Nordhäuser Hochschule zu einer zukunftsorientierten Bildungseinrichtung entwickelt. Neueste Technologien, praxiserfahrene Professoren und Dozenten sowie moderne Studiengänge, die den Erfordernissen des künftigen Arbeitsmarktes entsprechen, garantieren den Studenten eine wissenschaftliche Ausbildung auf hohem Niveau. Neben der Systemischen Beratung bietet die Hochschule noch zwei weiterbildende Masterstudiengänge an.